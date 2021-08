Con la ilusión de haber cumplido un sueño de la infancia y disfrutando de cada momento. Así ha comenzado Ramón Vilá su experiencia en ACB tras pasar por la LEB Oro, el último curso en el Levitec Huesca. "Me lo estoy pasando en grande en cada entrenamiento", ha asegurado el pívot en su presentación. El pívot quiere aportar siempre el máximo, esté donde esté, tenga el papel que tenga. "Vengo con muchísimas ganas. Es mi primer año en ACB, que era mi sueño desde pequeño, y vengo a aportar energía, dureza en los entrenamientos, a dar el 100% en la cancha, en el banquillo, entrenando, en la sala de vídeo, donde me toque", ha dicho.

El interior está todavía adaptándose a su nueva realidad. "Son estilos distintos, la ACB es diferente porque hay una gran calidad física. Es lo que más me está costando en este inicio", ha reconocido. Vilá está encantado con el equipo porque dice que hay muy buena química desde el primer día. "He tenido mucha suerte, todos mis compañeros son grandes personas, hay muy buena química y estoy muy ilusionado", ha indicado el jugador, que espera hacer "que el equipo sea más dinámico cuando yo esté en cancha" porque es un "pívot móvil, puedo correr más rápido que los más grandotes". Eso sí, ya sea a la hora de "ganar el rebote, atacar, defender, bloquear, todo voy a hacerlo al 100%".

A Ramón Vilá le gusta la plantilla, el ambiente del equipo. "Lo que más destaco es que hay muy buen rollo, tanto dentro como fuera. Movemos muy bien el balón en los entrenamientos, me lo estoy pasando en grande", ha asegurado. Por lo que les ha dicho Jaume Ponsarnau y lo que están trabajando estos primeros días de pretemporada, Vilá indica que el Casademont tendrá "un estilo dinámico. Somos un equipo joven, que va a correr, jugar sencillo, con descaro, comunicándonos mucho en defensa, con un estilo dinámico, divertido de ver".

El pívot catalán habló con Ponsarnau antes de recalar en Zaragoza. "Lo que me dijo por teléfono es que iba a estar aquí de quinto interior y quiere de mí que dé minutos de calidad tanto en el 'cuatro' como en el 'cinco'. Estoy entrenando en las dos posiciones, aunque un poco más en el 'cinco' hasta que ha llegado Jamel (McLean). Pero me da igual de 'cuatro' o de 'cinco', lo que quiero es jugar", ha explicado Vilá, que también ha tenido palabras de agradecimiento para el Peñas de Huesca. "Les estoy muy agradecido. Cuando volví de Estados Unidos pocos equipos me hicieron una oferta para tener importancia en el equipo. Huesca me dio la oportunidad, me dio galones y fue un buen año", ha concluido.