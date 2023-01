Fisac: "Mi ilusión es ganar en Valencia, pero sé lo difícil que es"

Porfi Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, tiene claro que la visita a Valencia (domingo, 17.00 horas) supone un gran desafío para un equipo aragonés instalado en la irregularidad y las dudas. Los de Mumbrú disfrutan, seguramente, del mejor momento de la temporada tanto en Liga como en Europa pero necesitan la victoria para sellar su presencia en la fase final de la Copa. El Casademont, por su parte, buscará dar la sorpresa para tomar aire en una zona oscura en la que lleva instalado desde el comienzo de la competición. “Mi ilusión es ganar, aunque sé lo difícil que es y para lograrlo tenemos que ser un equipo con una situación defensiva de máximo nivel. SI tenemos alguna opción será a través de un final ajustado y ahí tendremos que saber de una vez cómo jugarlo y que nuestro nivel de acierto sea superior”, advierte el segoviano en referencia a la cantidad de encuentros perdidos en los últimos minutos o en la prórroga.

Ambos equipos afrontan la cita con caras nuevas. En el Valencia debutará Shannon Evans, una de las sensaciones de la competición en las últimas temporadas y cuya salida del Betis debilita en gran medida a uno de los rivales directos del Casademont en la lucha por la salvación. “Se trata de otro anotador más y otra referencia ofensiva en un puesto de base que ya contaba con Jones y Harper y una aportación en línea exterior de máximo nivel”, indica Porfi. En el Casademont, por su parte, se estrenará Iván Cruz, el último en llegar para reforzar el puesto de ala pívot, maldito por las lesiones de Radoncic y de Mekowulu, recurso de emergencia en esta posición. “Iván tiene necesidad de crecer y hambre por jugar. Sabe luchar por el rebote, abrir el campo y es regular. Espero que no le puedan las ganas que tiene de hacer las cosas bien”, expone el entrenador rojillo, que no cree que el Valencia acuse el cansancio tras el partido de Euroliga disputado el jueves ante el Partizan. “La doble competición siempre supone un aliciente tanto para el club como para los jugadores, a los que permite tener más en forma”, subraya.

La empresa es compleja, pero no está el Casademont para rendirse sin presentar batalla. Así lo entiende Porfi, consciente de que “para ser un gran equipo necesitas ganar” y que no acaba de entender el bajo rendimiento de los suyos en facetas como el contraataque. “Cuando llegué les pedí ese grado de intensidad en el rebote y la búsqueda de recuperación de balones que nos permitiera anotar fácil, pero es que somos el peor equipo en el contraataque. Que no tengamos buen porcentaje de acierto en esta faceta me hace pensar” aunque se muestra convencido de que el equipo revertirá el déficit que acumula en el porcentaje de acierto en el lanzamiento. “Hay buenos tiradores, con capacidad para anotar y compartir el balón y seguro que vamos a mejorar. Hemos progresado en muchas cosas”.