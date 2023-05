La capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, ha atendido a los medios de comunicación en el Príncipe Felipe con el objetivo de valorar la histórica campaña del equipo que finalizó el pasado domingo en La Fonteta. «Ha sido una temporada soñada sin esperarlo, que incluso sabe mejor», ha indicado Vega.

«Para mí, el éxito ha sido ganar una Copa de la Reina, pero todavía más ha sido tener el pabellón lleno. Con lo que te vas a quedar va a ser con eso, con cómo te animaban y que vengan niñas y también niños con tu camiseta después del partido para que tú se la firmes», ha valorado la valenciana. Para Gimeno «ha habido un cambio de mentalidad y de chip con los niños y con las niñas, y ese ha sido el gran éxito» de la mejor temporada del Casademont femenino en su reciente historia.

El sello humano que ha dejado esta plantilla también se explica viendo la actitud de las jugadoras de devolver todo el cariño que reciben de la grada con esfuerzo sobre la pista y agradecimiento tras los partidos. «Es parte de nuestro trabajo. Yo no solo trabajo dentro de la pista de baloncesto. Soy una deportista y eso incluye quedarte con la gente que ha venido a verte un domingo por la mañana, qué menos que corresponder el cariño que nos dan durante el partido», ha expuesto Gimeno. «Lo bueno del grupo de este año es que a todas nos gusta esto y nos apetece. Todo el mundo es muy generoso en ese sentido y eso también ha ayudado mucho», ha agregado.

El conjunto rojillo afronta ahora un verano largo en el que se trabajará desde la dirección deportiva para traer el talento necesario que permita complementar al núcleo de jugadoras del equipo de Carlos Cantero, del que la capitana ha destacado que tiende a buscar perfiles profesionales y también con valor humano en el mercado de fichajes. «Se ha buscado un perfil de “buena jugadora, mejor persona”. Carlos no es tonto y sabe perfectamente lo que ficha, y va a seguir en esa línea seguro. El año pasado se siguió esa línea, este año se ha continuado y el año que viene no va a ser menos», ha explicado. «Creo que se ha visto que es un factor clave del éxito», ha añadido Gimeno.

Precisamente, la diferencia entre el Casademont Zaragoza de la próxima temporada y el de esta pasada campaña está en el núcleo de jugadoras ya definido que existe en el vestuario rojillo, algo positivo para la ala-pívot y que no se daba en el equipo de la 2021-2022. «Es la línea que tiene que seguir el club: crear un núcleo fuerte de jugadoras que están a gusto aquí y que tienen peso dentro del equipo y de la liga. Creo que es importante tener un núcleo de jugadoras nacionales fuerte porque, al final, somos las que tenemos más sentido de pertenencia con los proyectos y con las ciudades», ha expuesto Vega Gimeno. «Del año pasado quedamos dos jugadoras y ahora se ha conseguido esa cohesión de grupo. Se va a trabajar en esa línea y esperamos que la cohesión sea igual de buena o mejor, si se puede», ha añadido la capitana.

El año que viene

De cara al curso que viene, el Casademont espera acercarse a la versión ofrecida sobre la pista en esta histórica campaña, aunque las jugadoras saben que será difícil completar una temporada como la 2022-2023. «Va a ser irrepetible porque no van a estar las mismas jugadoras, por el nivel de la competición y por los equipos que había. Evidentemente, ahora hay otras expectativas y se espera que el año que viene el equipo siga la misma línea, pero todos sabemos que es muy complicado. Espero que seamos conscientes de la dificultad de que esto se repita», ha matizado Vega, garantizando que si hay algo innegociable para este grupo de jugadoras es dejarlo todo en la pista, algo que no cambiará la próxima campaña. «La esperanza, ganas y lucha desde el inicio del año que viene van a estar ahí, pero hay que poner en valor el temporadón que nos hemos cascado, que ha sido tremendo», ha argumentado la capitana.

Si las ganas en el aspecto mental van a seguir siendo innegociables para este equipo, en lo deportivo el objetivo es continuar dando pasos hacia delante para establecerse como uno de los grandes clubs de baloncesto de la Liga Endesa. «Estamos en un punto de inflexión. Me gustaría seguir con la línea ascendente de conseguir pelear con los grandes», ha dicho la jugadora valenciana.

Vega cree que este proceso que lleve al Casademont a establecerse como uno de los conjuntos punteros del básquet femenino español sería algo más «natural» si la escuadra rojilla siguiese en la EuroCup la próxima campaña y no en Euroliga. «Estoy contenta por jugar la Euroliga porque nos lo hemos ganado, pero no me hubiera disgustado seguir un año más en la EuroCup porque creo que es la línea ascendente natural que quizá deberíamos haber seguido», ha asegurado la rojilla. «El club no va a echar la casa por la ventana y es muy consciente de la dificultad que tiene la Euroliga. Va a dar ese pasito y va a hacer ese esfuerzo económico, que es súper importante», ha agregado.

Además de todo el balance de la temporada, la capitana ha querido mencionar de parte de todas sus compañeras el orgullo que supone haber conseguido la Copa de la Reina, siendo esta la gran conquista del fantástico grupo que perdurará para siempre en la memoria del aficionado rojillo. «El legado que vamos a dejar en Casademont es este primer título para el club», ha indicado Vega Gimeno.