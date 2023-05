Nueva despedida en el Casademont Zaragoza. Lara González tampoco continuará en el equipo de Carlos Cantero la próxima temporada y ha dicho adiós en una carta de despedida publicada por el club. "La relación contractual entre Lara González Duarte y Casademont Zaragoza ha llegado a su fin, pero su legado perdurará para siempre en el club y la afición", señala la entidad en su web.

El adiós de Lara González se suma a los de Davinia Ángel, Carmen Grande, Imani Tate y Markeisha Gatling, retirada del baloncesto. Mientras, la entidad ya ha hecho oficiales las llegadas de las jugadoras Tanaya Atkinson, Christelle Diallo y Petra Holesinska para fortalecer su proyecto de la próxima temporada, en la que competirá en la Euroliga.

Lara González se unió al Casademont Zaragoza en 2021 después de toda la vida en el IDK Gipuzkoa. Este curso ha promediado 3,8 puntos y 1,8 rebotes pero, más allá de sus números, ha sido siempre un ejemplo de entrega y garra. Además, la jugadora no pudo terminar la temporada en sus mejores condiciones al sufrir un esguince de rodilla poco antes de la fase final de la Copa de la Reina.

Esta es la carta de despedida de Lara González:

"GRACIAS POR TANTO EN TAN POCO TIEMPO

No sé ni cómo empezar con todo esto, pero lo único que sé, es que solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento.

Llegué a Zaragoza con el objetivo de seguir creciendo como persona, pero sobretodo como jugadora, con ganas de conseguir nuevos retos y de vivir nuevas experiencias. Y así han sido estos dos años vistiendo la camiseta que tanto me ha representado. Me voy siendo una mañica más y llevándome dentro de mi corazoncito un trocito muy grande de todo lo que ha significado Zaragoza para mí.

Quiero dar las gracias al club, lo primero, por haber confiado en mí cuando yo decidí tomar este camino tan maravilloso que me ha dado la vida.

Dar las gracias también a todo el staff, entrenadores, delegada, médicos, fisios y prepa, por dar lo mejor de cada uno para que esto fuera a flote. Quería hacer una especial mención a Alicia, Alex, Dani y Juanqui, porque con la bienvenida lesión siempre han estado dispuestos a darme lo mejor y hacerme sentir en las mejores manos.

Gracias también a cada una de las compañeras y amigas que han hecho de este año, un año MARAVILLOSAMENTE ESPECIAL. Aquí también quería hacer una mención especial a Carmen, Gracia y Davi por hacer que cada día sea mucho más fácil, por ser un descubrimiento y porque os voy a echar mucho de menos.

Dar las gracias también a todos los medios de comunicación, pero sobre todo a Aragón TV, por toda la visibilidad y todo el trabajo que habéis hecho para que el baloncesto femenino se vea recompensado.

Y por último, quiero dar las gracias a mi querida MAREA ROJA, porque sin vosotros todo esto habría sido imposible. Gracias por cada gesto de cariño, por ese apoyo incondicional, por hacerme sentir como en casa, por gritar cada segundo, por esa empatía y por todo ese amor que he recibido.

Me encantaría hacer especial mención a mucha gente que me ha acompañado en este viaje, pero se me hace imposible nombrar a todo el mundo. Así que solo espero que esas personas se sientan identificadas con esta especial mención.

Me siento muy orgullosa de haber tomado la decisión de haber escogido este camino, que tantas alegrías me ha dado.

Así que… como bien se dice en Zaragoza..

1, 2, 3 R A S M I A

1, 2, 3 M A D R E M ÍA"