El Casademont Zaragoza ha vivido un verano bien accidentado. Cuando ya tenía su plantilla hecha en tiempo y forma, antes de comenzar a trabajar, con jugadores contrastados y algunas apuestas de mayor o menos riesgo con jugadores que venían de lesiones largas, la mala suerte le ha tirado casi todo el trabajo por tierra. El equipo que se presenta en Madrid no es el planificado a principios del verano. Pero no es solo que no vaya a ser el que debía ser, es que no será ni siquiera el que empezó la pretemporada. Así que el rendimiento inmediato del equipo es más incógnita que nunca.

La renovación con respecto al curso pasado es total. Ahora mismo, con Simanic recuperándose de la pérdida de un riñón en Serbia, el único que repite de la pasada campaña es el capitán Santi Yusta. Javi García es otro viejo conocido, pero estuvo la mitad del curso cedido en Torrelavega. Tampoco es estrictamente nuevo Lucas Langarita, pero el canterano se estrena como jugador de pleno derecho de la primera plantilla. El resto, todos nuevos. Lo serán los bases, aunque no sean la pareja elegida inicialmente. El veterano Andrea Cinciarini, un excelente pasador, ha sido la elección por la baja de última hora de Stefan Jovic, que se ha marchado al Valencia. Se repartirá los minutos con Trae Bell-Haynes, bronce en el Mundial con Canadá, que ya conoce la Liga Endesa tras su experiencia en el Breogán. Volver a empezar de cero La línea exterior también cambia por completo. Mark Smith ha venido para ser la referencia ofensiva del equipo. Ya lo ha sido en la pretemporada, en la que ha demostrado su buena mano, y es otra figura que le ha faltado al equipo en los últimos años. Una de las incógnitas de la plantilla será el rendimiento de Obi Emegano, que llega tras un año en blanco por una grave lesión y que ya ha tenido problemas en su rodilla en la recta final de la pretemporada. El capitán Yusta y Miguel González completan la pareja de aleros del equipo. Por dentro también es total la renovación. La ausencia de Simanic hace que los cuatro interiores se estrenen este curso. La gran estrella del equipo debería ser Jahlil Okafor, número 3 del draft de la NBA. Operado del tendón de Aquiles hace ocho meses, su rendimiento es otra de las incógnitas que marcarán el nivel del Casademont. En la pretemporada no ha jugado ni un minuto. Le acompaña en el cinco Dejan Kravic, mientras que el cuatro lo completan el veterano guerrero Sulejmanovic y el polaco Tomazs Gielo, que ha llegado a última hora por Simanic. Porfirio Fisac afronta su cuarta temporada al frente del Casademont Zaragoza, la tercera que empieza desde el principio después de que el curso pasado tuviera que tomar las riendas en el mes de octubre para enderezar el torcido rumbo de la nave. El segoviano lidera de nuevo el proyecto aragonés, tras la etapa vivida en las temporadas 2018-19 y 2019-20, con un cuerpo técnico renovado por las circunstancias. A su lado continuará Sergio Lamúa, que afronta ya su sexta temporada como integrante del cuerpo técnico del primer equipo aragonés con un breve periodo al frente del Peñas Huesca. Además, este curso se ha incorporado también como entrenador ayudante Jack Burgess para suplir la baja de Nacho Juan, que se ha marchado al Bayern de Múnich con Pablo Laso, y a caballo entre el EBA y el primer equipo estará Álex Ruiz, un técnico joven pero ya con una trayectoria dentro de la entidad. El resto de miembros del staff técnico se mantienen de la pasada temporada. Isaac Caseras volverá a ser el encargado de la puesta a punto del equipo en el aspecto físico, mientras que las manos de Javier Mateo y Juan Carlos Palacio harán que los músculos de los jugadores estén en perfecto estado. David Plumed será el jefe de los servicios médicos, mientras que Carlos Martín, de Podoactiva, será el podólogo de la plantilla e Ignacio Lillo se encargará de que la nutrición de los jugadores sea la idónea para su mejor rendimiento. El más veterano de todos será Luis Giménez, el delegado del equipo. Una de las personas más queridas del club, Giménez se incorporó a sus funciones en el verano de 2012 y es el único que permanece en el staff técnico desde entonces.