UCLA ha anunciado que el aragonés Aday Mara puede jugar ya con su nuevo equipo después de haber recibido la autorización por parte de la NCAA, la liga de baloncesto universitario de Estados Unidos. Así lo ha anunciado la universidad californiana en un comunicado en el que expone que "UCLA Athletics, Aday Mara y su familia desean agradecer a la NCAA, a su abogado Stu Brown y al director asociado de UCLA".

De este modo, Aday, que no jugó en el primer encuentro amistoso de preparación que disputó UCLA ante Cal State Dominguez Hills y acabó 56-97, podrá comenzar el lunes la competición oficial con su nuevo equipo. El jugador aragonés mantiene un conflicto abierto con el Casademont, que le ha demandado apor incumplimiento de contrato, al reclamarle los 560.000 euros (700.000 menos el 20% para el propio Mara) que estipulaba la cláusula de rescisión del mismo una vez que el zaragozano había cumplido la mayoría de edad. El juicio todavía no se ha señalado ni se ha producido ningún tipo de acuerdo entre las partes, por lo que el club aragonés defiende que Mara sigue teniendo contrato en vigor al no haberlo resuelto tal y como estaba estipulado.

El acuerdo entre ambas partes se firmó el 1 de septiembre de 2020 con duración hasta junio de 2027 y un total de 600.000 euros para el jugador en unas fichas crecientes con el paso de las temporadas. El pasado 11 de abril, cuatro días después de su 18 cumpleaños, Mara remitió una carta el club anunciando su decisión de rescindir el contrato, firmado con el asesoramiento de sus padres, por, literalmente, considerarlo perjudicial para sus intereses al comprometer su futuro de manera inaceptable. El litigio todavía no ha terminado.