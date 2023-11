«Es un partido de máxima dificultad y, si queremos ganarlo, tenemos que jugar el mejor partido que hemos hecho hasta ahora», ha dicho este viernes Porfirio Fisac, el técnico del Casademont Zaragoza, en la previa del encuentro de los suyos ante el Bilbao Basket. El cuadro rojillo juega este sábado a las 18.00 en el Príncipe Felipe en busca del tercer triunfo en la ACB. «Es un partido básico para definir nuestro futuro. Hay que ganar cada vez que tienes la posibilidad de jugar en casa porque, cuando lo haces fuera, debes tener compensado el número de victorias como local y como visitante. Es un choque vital para compensar eso», ha manifestado Fisac.

«Es un partido dificilísimo porque hay que reconocer lo bien que están jugando. Han tenido la posibilidad de hacer una muy buena pretemporada y son un equipo con un roster muy largo y dos bases que controlan muy bien el tiempo», ha analizado el segoviano sobre su rival. «Pantzar tiene un físico extraordinario y está empujando bien al equipo. Luego está Alex Renfroe, que ya sabemos el conocimiento que tiene de la Liga. Tienen dos escoltas anotadores y tiradores», ha matizado.

El choque supondrá la vuelta del islandés Tryggvi Hlinason a la que fue su casa durante cuatro temporadas. «Lo conocemos todos y sabemos la importancia que tiene en sus equipos a nivel físico y cerca del aro», ha afirmado. «No está aquí porque no quiso. Nos queríamos quedar con él y no llegamos a un acuerdo. Es un chico al que quiero y aprecio, pero las carreras son así. Cada uno escoge su camino y, si él entendía que Bilbao era el sitio donde tenía que ir, a mí me parece correcto», ha añadido.

De cara a conseguir un nuevo triunfo ante su gente, Porfirio Fisac tiene en seria duda la presencia de algunos de sus jugadores más importantes. «Tenemos tres jugadores entre algodones. No creemos que Emegano pueda llegar porque el otro día sufrió un problema que creemos que está en la fascia de su pie. No sabemos el recorrido que podrá tener», ha indicado el segoviano. «Otro es Okafor. Llevamos la idea de no sobrecargarle en ciertos momentos para que pueda jugar un encuentro a la semana, pero está con molestias», ha confirmado. «Bell-Haynes está aguantando muy bien, pero sufre mucho después de los partidos. Él y Okafor jugarán, pero veo complicado que lo haga Emegano, por no decir que imposible», ha agregado.

La situación física del que fuese número tres del draft de la NBA obliga al entrenador a rotar en la zona interior, algo que le resulta complicado, según reconoce. «Hay que agradecer el gran esfuerzo de los fisios y el preparador físico con Okafor. En las últimas temporadas, ha sufrido mucho y nunca ha tenido la posibilidad de jugar todo el año. Nosotros pretendemos que sí lo haga y por eso intentaremos jugar esa baza de que esté en un partido sí y en otro no», ha explicado.

«En ACB, es un problema de pasaportes y es mi decisión meter a Watt y dejar fuera a Mensía o viceversa», ha argumentado. «Veré qué puedo hacer porque incluir a Watt conlleva convocar a Gielo y meter a Mensía conlleva incluir a Kravic», ha añadido. Aún así, Fisac ha reconocido que «lo tengo decidido y sé qué voy a hacer, pero hasta que no acabemos de entrenar, no me gusta decir nada por cualquier motivo que pueda cambiar todo esto».

Sobre la Marea Roja, Fisac ha asegurado que «hay que reconocer que siempre están ahí, empujando y saben lo que les valoramos como también ellos valoran a los jugadores. Los nuestros saben qué debemos darles para que nos sigan valorando. Debemos tener clara esa unión», ha expresado Fisac.