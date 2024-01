La próxima oportunidad del Casademont Zaragoza para mejorar su situación clasificatoria en la ACB pasará por vencer al Bilbao Basket en su cancha este sábado a las 18.00h. Los de Porfirio afrontan este nuevo encuentro de Liga regular después de una dolorosa derrota frente al Nymburk en Europa, que pone todavía más emoción a un grupo que el entrenador rojillo ve "muy compacto e igualado". Además, el equipo sigue sufriendo el handicap de las lesiones, con una enfermería que no para de recibir a nuevos jugadores.

Las lesiones llevan lastrando al Casademont Zaragoza desde el inicio de temporada, y siguen sin darle un respiro. En el último encuentro le tocó a Didac Cuevas, con un golpe que le fracturó la nariz y le obligará a jugar con máscara los próximos partidos. Aunque el entrenador rojillo Porfirio Fisac quiere darle al jugador la última palabra: "Con una fractura en la nariz no le puedo decir que juegue, es una cuestión suya aunque está claro que con la máscara tiene una protección, pero el riesgo es grande", afirmó el técnico. A ella hay que sumarles las bajas de Rati Andronikashvili y Mark Smith, a quiénes aún habrá que esperar varias semanas, "entre dos semanas" para el georgiano y "tres o cuatro" para el americano. Su técnico descarta su presencia hasta pasado el parón de Copa.

Estas lesiones ofrecen oportunidades a jugadores como Lucas Langarita, quien está teniendo una temporada irregular, obligado a jugar en una posición distinta a su natural: "Soy el máximo responsable de ayudarle a que juegue bien y ahora mismo no está cómodo en la pista, no se siente a gusto. Yo le intento quitar presión, por eso hay veces que hago hasta que no juegue", declaró su entrenador. Pero por otro lado tantos contratiempos están lastrando al equipo y perjudicando su juego: "En la ACB estamos siendo competitivos pero no estamos siendo determinantes en esos finales porque la gente llega un poco más cansada de lo normal", afirmó el técnico rojillo.

Otra de las grandes amenazas en Liga del Casademont Zaragoza es su cercanía con el abismo, con el que no consigue poner tierra de por medio. La derrota en el último encuentro frente al Valencia Basket sigue dejando al conjunto zaragozano en la cuerda floja, necesitado de victorias que puedan abrir brecha y evitar una situación incómoda en la recta final de la temporada: "Es un partido importante, sin comillas. Ambos tenemos la obligación de ganar para alejarnos de los puestos de abajo que a final de temporada queman muchísimo y parece que estás lejos pero siempre estás cerca", afirmó Porfirio.

En cuanto al rival que tendrá delante el Casademont, Porfirio Fisac es prudente y sabe los jugadores de gran nivel que tiene el Bilbao Basket: "Ellos juegan muy bien tienen las ideas muy claras. Acaban de incorporar a Keith Hornsby, un buen tirador con experiencia en Europa y con Smith, Reyes, Rabaseda, Kullamae, creo que tienen una línea exterior con muchos puntos". Por otro lado, el entrenador rival Jaume Ponsarnau cree que será clave jugar con "confianza y determinación" ante un equipo "muy físico sobre el balón". El Bilbao Basket llega a este partido en la misma situación que el Casademont tras perder en Europa, aunque su técnico confirmó que se hicieron "muchas cosas pensando en llegar bien" al partido en Zaragoza.