Con un ojo puesto en la cita del año, el duelo en el que se jugará ser uno de los ocho mejores equipos de Europa, el Casademont Zaragoza regresa a la Liga Endesa con la oportunidad de mantener el coliderato con el valencia. Recibe este domingo al Estudiantes (12.15 horas, Aragón TV), que pelea por la cuarta plaza de la Liga Femenina Endesa que le dé el factor cancha en los playoffs. El conjunto aragonés intentará llevarse el partido pero sin arriesgar lo más mínimo porque aunque no renuncia a nada, si hay que elegir elegirá el partido del martes.

El Estudiantes es un visitante peligroso porque ha conseguido seis triunfos lejos de la capital de España y ha ganado en pistas complicadas como la del Girona, aunque ahora acumula dos derrotas seguidas. La visita del conjunto estudiantil supondrá, como hace una semana con el Jairis, el regreso a Zaragoza de una de las heroínas de la Copa, Gracia Alonso de Armiño, que podrá debutar tras unirse al equipo recientemente.

Carlos Cantero, con la duda de si podrá contar y cuánto con Christelle Diallo, advirtió en la previa de que repartirá minutos pensando en el martes y ese duelo con el AZS Lublin. «Queremos estar arriba pero no tenemos esa presión por ganar la Liga regular. No sentimos esa presión, queremos estar ahí y quedar lo más arriba posible y estamos en un momento donde nos podemos permitir cierta calma porque vamos bien y estamos bien. Al igual que podemos tener un tropiezo otros equipos también. Si hay que ganar un partido sí o sí es el martes», señaló el madrileño.

Además, señaló que su equipo está cansado con la doble competición, algo que no le sucede al Estudiantes. «Llegamos en un punto especial en la temporada. Estamos cansadas porque no tenemos día de descanso ya que venimos de viajar. Tenemos el foco muy puesto en el partido del martes, la manera de afrontar el partido del domingo no es tirar el partido pero si controlar el tema del minutaje para afrontar el partido del martes en condiciones. El martes nos jugamos algo importante, es algo que no ha pasado hasta hora en la temporada», explicó.

Stephanie Mawuli es la máxima anotadora del Estudiantes con 9,67 puntos de media por encuentro. La segunda era María Eraunzetamurgil (9,33 puntos), pero ha regresado al Valencia Basket, club al que pertenecía y que la había cedido al conjunto madrileño. La belga Billie Massey es la mejor valorada con 11.56 créditos, apartado en el que también era segunda Eraunzetamurgil (11,4) con la australiana Marena Whittle en tercera posición (10,94). La belga también destaca en el rebote ya que es la sexta que más captura de la competición con 7,72 de media, siendo la tercera mejor en defensivos (5,94).