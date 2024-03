El Casademont busca la mejor victoria posible

Pese a todos los contratiempos, inconvenientes, problemas y altibajos que ha atravesado el Casademont Zaragoza en esta compleja temporada, el equipo de Porifrio Fisac está donde quería, en los playoffs de la FIBA Europe Cup. En formato de eliminatoria a ida y vuelta, con el marcador global como único juez para la clasificación, el conjunto zaragozano abre los cuartos de final ante el sorprendente Niners Chemnitz alemán, colíder de la Bundesliga junto al Bayern de Pablo Laso y que solo ha perdido un partido en la FIBA Europe Cup. El primer asalto es este miércoles en Zaragoza (20.30 horas) y la solución llegará dentro de una semana.

Los objetivos son claros. Primero, ganar el partido. Segundo, hacerlo por la mayor diferencia posible porque un solo punto puede ser decisivo con este formato. No lo tendrá fácil el Casademont por el estado de forma del rival y porque llega algo mermado. Todavía no ha recuperado a Mark Smith y ha perdido a Mencía por un problema muscular sufrido en el partido del domingo en Barcelona. Además, su regreso del parón no fue nada halagüeño con esa sonrojante derrota en el Palau por 41 puntos de diferencia. Así que la versión que pueda verse hoy del Casademont es una incógnita.

Pero este encuentro nada tiene que ver con la Liga y así deben entenderlo también cuerpo técnico y jugadores, como una oportunidad de seguir avanzando e ilusionándose en una temporada tan complicada. Hasta ahora la participación en la FIBA Europe Cup ha sido tan irregular como en la Liga Endesa pero con mejores resultados, porque el Casademont ha ido avanzando en todas las fases, desde la ronda previa hasta llegar a estos cuartos de final.

Buenos números

Ahora es el momento de la verdad y el equipo aragonés va a tener que emplearse a fondo si quiere eliminar al Chemnitz. Porque este equipo de la ciudad homónima del land de Sajonia está protagonizando una de las sorpresas de la temporada en la Bundesliga. Hasta hace un par de semanas, hasta que cayó precisamente con el Bayern de Pablo Laso, era el líder de la competición. Ahora comparte ese privilegio con el club muniqués, empatados ambos a 18 victorias aunque el Chemnitz con un partido más.

En la competición doméstica solo ha caído en cuatro ocasiones, mientras que en Europa pasó inmaculado la primera fase de grupos y solo ha caído una vez, en la pista del Varese. Su media anotadora es muy elevada. En la Bundesliga es de 86,90 puntos, pero en Europa asciende hasta los 91 puntos de media, lo que le convierte en el tercer club más anotador del torneo. También es el tercero en el apartado de rebotes con 39,8 de media. El Casademont es quinto con 38,2. En asistencias es segundo con 22,8 de media igual que en valoración con 109,6.

En el conjunto que dirige el argentino Rodrigo Pastore la anotación está muy repartida entre varios jugadores: Wesley Van Beck (15), DeAndre Landsdowne (14,4), Aher Uguak (11,5), Jeffery Garrett (11,2 puntos), o Kevin Yebo (11,1). Garrett suma también 7 rebotes de promedio, mientras que Yebo captura 6,3 por jornada. El equipo germano viene de ganar al Ratiopharm Ulm por un ajustado 83-82 en un duelo que dominó claramente en la primera mitad (49-31) pero que a punto estuvo de dejar escapar en la segunda (34-51).