Primero fueron Estopa y Maruja Limón, luego Residente y Rayden y este sábado los que consiguieron el 'sold out' en Pirineos Sur fueron Crystal Fighters y Tu Otra Bonita. El público del escenario natural de Lanuza bailó hasta la extenuación con el pop electrónico de la infalible banda londinense y con la desacomplejada mezcla de ritmos (música latina, rumba, indie) de Tu Otra Bonita.

La solvencia y la fuerza de Crystal Fighters ya era algo que conocía bien Pirineos Sur. Su visita de 2017 ya se saldó con un éxito incontestable, con un público completamente entregado a sus canciones. Como suele ser muy habitual en sus conciertos, comenzaron con una trepidante y desenfrenada introducción de casi diez minutos con dos txalapartas. ¿Suficiente para poner en pie y a bailar al público del anfiteatro? Sí, pero no lo fue para los londinenses. No tardaron en sonar 'I love london' (y su electro desbocado), 'L.A calling' y 'Love is all i got', para delirio de los entregados asistentes.

'Bridge of bones' y 'Boomin’ in your jeep' sirvieron para bajar la intensidad, coger aliento, y mostrar facetas más relajadas, pero nunca sin perder su personalidad. No duró mucho. Volvieron los ritmos desbocados, las guitarras juguetonas y las irresistibles voces femeninas. A partir de 'Love natural' y 'At home' encararon una recta final que convirtió el anfiteatro de Lanuza en una enorme pista de baile. Remataron el espectacular concierto con unos bises que incluyeron 'Xtatic truth' y 'Plage'.

“Como esas comidas donde la sobremesa se junta con la cena y el chupito a traición que te cambia la noche”. Así definen los propios Tu Otra Bonita a su último trabajo, 'Crema'. Y mucho hay de cierto en esa afirmación después de vivir su concierto de Lanuza. 'Mi cura', una canción con deje muy flamenco, que abrió la velada, sonó repasada, acogedora, perfecta para disfrutar de los últimos rayos de luz en el pantano de Lanuza. Pero con 'El camello del barrio¡, ya comenzaron a demostrar su maestría para armar canciones pegadizas con elementos de pop, rumba, flamenco y sutiles sonidos cubanos.

'Algo que ya', reconocida como una de sus composiciones favoritas, también fue muy bien recibida por un público al que poco más les iba a costar a meter en el bolsillo: siguiendo esas mismas coordenadas, apostando en momentos por las baladas y otras por piezas ideales para bailar en Lanuza. La versión de 'La alegría de vivir' de Ray Heredia aún elevó la intensidad del show y no fueron pocas las voces del público que se alzaron para acompañar a este tema eterno. El trío (aunque acompañado de tres músicos más en el escenario) echó el resto con 'Alitas de mar' y sacó a relucir su cara más roquera y también bailable con 'Locos de amor' y 'Se quemó¡. El resultado: toda la banda en el agua y la sensación de que se les verá más veces en recintos grandes.

Domingo de grandes voces

Cerrará este intenso fin de semana en Lanuza el grupo zaragozano b vocal, uno de los grandes exponentes de la música vocal, a partir de las 21.00 horas. Las entradas para los conciertos siguen disponibles en la web del festival pirineos-sur.es y en SeeTickets. El precio son 15 euros (más gastos de distribución). Los menores de hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.