Crónica del Escenario Vuse del Vive Latino: El Instituto Mexicano del Sonido sube la temperatura

Cuando mucho del público estaba en el anfiteatro de la Expo escuchando a Iván Ferreiro, y no era la primera vez que pasaba, en el escenario Vuse se estaba montando la fiesta de la noche. Los protagonistas no deberían ser desconocidos para el público zaragozano ya que ya habían demostrado en años anteriores lo que eran capaces de hacer. Era el Instituto Mexicano del Sonido que desde que pisaba el escenario convertía ese espacio en una celebración enorme en la que los mexicanos no cejaron de animar al baile a los congregados, muchos de ellos mexicanos, pero también bolivianos, y, por supuesto, zaragozanos, tal y como se encargó de señalar el profesor de la banda, Camilo Lara, quien también actúa en formato sencillo pero que al festival vino con todos los músicos para completar su propuesta.

Fueron los encargados de subir la temperatura de un escenario que se ha revelado como una de las grandes sensaciones del festival. No ha sido el más multitudinario pero por él han pasado muchas de las propuestas más sugerentes. Ayer, sin ir más lejos, al concierto del Instituto Mexicano del Sonido hay que añadir otras actuaciones también sugerentes como las que protagonizaron Little Jesus, Caligaris y Ximena Sariñana y, por encima de todo, Mula. El Vive Latino vive un segundo día multitudinario Ritmos urbanos caribeños sin tregua Sin hacer ruido, y casi al mismo tiempo que uno de los grandes conciertos del festival, el de Amaral, Mula (formado por tres dominicanas que reivindican los sonidos caribeños) salía al escenario apenas ante una decena de personas para descargar sus ritmos urbanos cercanos al hip hop pero alejados de la etiqueta tradicional. El resultado fue una actuación (para privilegiados) en el que las artistas descargaron todo su buen hacer y animaron a bailar y, bromeando, sobre todo a aplaudir a los que asistieron a un concierto con el que acaban su gira por España. Un lugar al que esperemos que vuelvan porque su propuesta es de las que merece mucho la pena. El Escenario Vuse se concibió desde el principio desde la organización como un espacio más tranquilo, también de descubrimiento para el público español de nuevos artistas del otro lado del Atlántico y la realidad es que como tal se ha revelado pero recibiendo en momentos puntuales un buen número de público que, en determinados momentos, ha decidido disfrutar de este Vive Latino de otra manera.