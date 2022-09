Crítica de Javier Lahoz de 'Cutanda': Sombras en una batalla

Eloy Morera ha supuesto para mí un descubrimiento enorme. Habla y se apasiona con lo que cuenta. Lo vive con la vehemencia de quien no duda en defender lo suyo a capa y espada. De ser necesario, seguramente no tardaría nada en vestirse como un personaje del medievo y escenificar con habilidad, y en perfecto orden, cualquier episodio reseñado en los libros de historia. Y aunque estos a veces se les atragantan a una mayoría de escolares que carecen de interés, aquí resulta imposible no permanecer rendido a su discurso. Es por ello que defiende tanto la didáctica, la necesidad de transmitir con otros recursos, la mirada crítica y reflexiva, la curiosidad, la búsqueda de espacios y de tiempos, el encuentro con la veracidad de los hechos.

Hace apenas unos días he asistido a varios recorridos artísticos en los que ha ejercido de guía explicando el patrimonio de nuestra ciudad, y de nuevo me he mantenido a la escucha procurando que no se me escape ni el más mínimo matiz. Imposible despistarse ante la larga enumeración de llamativos detalles. Al terminar el paseo por los entresijos de las épocas pretéritas, supe que tenía que leer alguno de sus libros aunque cierto es que la novela histórica no ha sido nunca mi fuerte. Siempre se me escapan datos y se me mezclan identidades, como si fuera una estrategia que jugara al equívoco para hacerme sentir torpe. Pero ahora sé que ya me tocaba conocer la batalla de Cutanda, tan trascendental para Aragón y tan ignorada por mí hasta hace nada. Esta localidad turolense, perteneciente al municipio de Calamocha, fue testigo a principios del siglo XII de un atroz combate en el que los almorávides tuvieron las de perder.

Una historia de amor y una cruenta batalla

Una historia de amor y una cruenta batalla se ponen de relieve en estas páginas. Conforme avanza el texto, los acontecimientos se aceleran y se sabe inevitable el choque que no habrá de tardar en llegar porque en este caso la ficción no juega a modificar la Historia. Con una sencilla prosa que les define y les envuelve, y atrapados en su contexto y en su cultura, hay personajes que han decidido su suerte y se han lanzado a la muerte en esa lucha en la que creen ciegamente y que han convertido en su único propósito. Con la firmeza, y las certezas, de quien avanza ganando terreno a sus contrincantes, el rey Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza y logra en Cutanda su mayor victoria, quedando durante siglos en el aire un dicho en el que se ponía de manifiesto que ningún ejemplo era mejor que aquel conflicto para referirse a una tragedia.

'Cutanda' es la puesta en escena de un hecho histórico que permite que cada presencia muestre su esencia. No hay riesgo de confusión para el lector a pesar de que aparezcan patronímicos que se prestan a ello. Pero están muy bien ubicados y muy bien dibujados. Y en su conjunto, muy bien explicado. Es innegable que cuando eso ocurre no existe mayor causa que la de estar muy bien documentado. Quizás el autor estuvo allí hace nueve siglos, no lo sé, presenciando el horror y tomando notas que le condujeran a llamar a cada cosa por su nombre, que no es poco. Es una idea que me ronda después de comprobar cómo incluso logra dotar de realismo a los elementos de ficción, llegando a confundir a los profanos en la materia, que continuamos empeñados en zambullirnos en el pasado para entender mejor el presente.

Aventuras de la infancia

Ganadora del Premio de Novela Histórica Ciudad de Calatayud en su primera edición, 'Cutanda' es fiel a aquellas aventuras que llenaban muchas horas de infancia cuando la imaginación se despertaba a golpe de página, papeles mágicos que permitían escuchar el galope de los caballos y el choque de las espadas. Es un regreso a la épica que pasa de la creación a la recreación en un abrir y cerrar de ojos y donde los ágiles diálogos suman viveza a la trama.

El libro cuenta con un anexo de términos que aclaran cualquier posible duda, pues siempre hay algún artilugio o concepto que escapa al control del lector, por muy avezado que este sea. También añade un apunte histórico en el que Javier Ibáñez y Rubén Sáez, codirectores del proyecto Batalla de Cutanda, exponen el estado actual de las investigaciones. Editada por Doce Robles, es una obra que pertenece a la colección de la Historia de Aragón en Novela, compuesta por una serie de títulos que recuperan sucesos que merecen un relato propio.