Los chikos del maíz (este sábado en la sala Oasis): "Si hay un presente de lucha, por supuesto que hay futuro"

Hace ya más de 40 años desde que Sex Pistols ya lanzó aquel lema de 'No future' «¡y anda que no han pasado cosas interesantes políticamente desde entonces!». El que habla es Nega, uno de los componentes de Los chikos del maíz que, dándole la vuelta a esa proclama, acaban de lanzar su disco 'Yes future', que presentan este sábado (21.00 horas) en la sala Oasis de Zaragoza.

«Desde entonces ha aparecido el zapatismo, la lucha contra la globalización, las primaveras árabes, los procesos en Latinoamérica… ¡Fíjate lo mal que ha envejecido el lema! En estos tiempos de incertidumbre y de no saber que va a pasar hay que apostar por el futuro porque si ni la propia izquierda nos creemos que hay una alternativa, cómo vas a convencer al vecino o al compañero», afirma con rotundidad Nega, que no elude el debate de si realmente cree que hay futuro: «Es que depende de lo que hagamos, no tenemos una bola de cristal. Si hay un presente de lucha, por supuesto que hay futuro, pero no es algo científico. La cuestión es que si trabajamos en el presente el futuro es nuestro. Ahí es donde hay que poner el acento».

Ritmos más bailables

En 'Yes future', Los chikos del maiz no han dejado de lado sus letras comprometidas políticamente y con marcado contenido social, pero sí es verdad que se han abierto a otros ritmos más bailables y electrónicos: «Fue surgiendo de manera natural. En un momento dado viendo cómo iban las cosas sí que dijimos ‘igual se nos está yendo la pinza’. Pero una cosa buena que te dan los años, es que te ves más libre a la hora de recorrer estos caminos, de apostar por nuevos ritmos, por un nuevo tipo de música. Ahora puedo permitirme sacar un disco y arriesgar, y si gusta bien y si no que echen a correr. Es lo que nos apetecía hacer e igual lo que hubiera sido cuestionable era seguir con la misma fórmula y ofrecerla otra vez», reflexiona en voz alta.

"Los grupos de música no están aquí para resolver tus problemas"

De lo que sí quieren huir es de esas filosofías de que cualquier tiempo pasado fue mejor: «No es que fuera mejor, es que eras más joven, ¡joder! Hay toda una industria basada en esto, como las páginas esas de los 80. Sí, cuando los parques estaban llenos de jeringuillas y columpios oxidados, ¿qué guay, eh, tío? Se tiende a idealizar ese pasado cuando en muchas cosas se ha avanzado mogollón como en el bullying que ahora es criticable y antes lo hacía hasta el profesor. Eso no lo cuenta la industria de la nostalgia».

"Zaragoza siempre es especial, es una de las capitales del hip hop en España y estamos con muchas ganas"

Y la música, ¿qué papel debe jugar en la transformación social? «No lo sé, creo que a veces se tiende a exagerar el papel que cumple la música en las movilizaciones y en el clima cultural, se tiende a sobredimensionar su papel como herramienta transformadora. Influye, porque la música influye y se crean determinadas corrientes pero un grupo de música no te va a salvar sino afiliarte a un sindicato, a un colectivo o salir a la calle. Los grupos de música no están aquí para resolver tus problemas», concluye Nega, antes de hablar del concierto de este sábado: «Zaragoza siempre es especial, es una de las capitales del hip hop en España y estamos con muchas ganas».