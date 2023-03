Lo que empezó casi como un juego para reivindicar la importancia de la música en el cine, se ha ido consolidando en la temporada cultural de Zaragoza y ya tiene muchos seguidores fieles que esperan las propuestas (siempre diferentes) de la nueva edición del Festival Retina. Películas con música en directo. Santo, seña y factor diferencial del proyecto, invita a músicos a enfrentarse a una película, desarrollar una nueva banda sonora para ella e interpretarla en directo mientras esta se proyecta en pantalla. Esta singularidad, de hecho, ha conseguido en los últimos años que, producciones encargadas y estrenadas en el festival, se hayan exhibido bajo la vitola de Retina en otras ciudades de la geografía española como Barcelona, Gijón, Logroño, Madrid, San Sebastián, Sevilla o Valencia.

La sexta edición del festival se celebrará en Zaragoza del 15 al 26 de marzo con una sección oficial de seis películas (con sus nuevas bandas sonoras) en el CaixaForum Zaragoza y en el Teatro del Mercado y un sinfín de propuestas paralelas que enriquecen más si cabe la oferta de Retina, cita auspiciada por Born! Music.

Sección Oficial

En esta ocasión, la sección principal de películas con música en directo se abrirá el 17 de marzo en el Auditorio de Caixaforum, con la actuación de los madrileños Club del Río poniendo música a 'Nomadland' (Chloé Zhao, 2020). Al día siguiente, en el mismo espacio, llegará el turno para el catalán The New Raemon, quien hará lo propio con 'The Last Picture Show' (Peter Bogdanovich, 1971).

Ya en la segunda semana del festival, esta sección pasará a celebrarse en Teatro del Mercado. En este espacio se podrá disfrutar, cronológicamente entre el 23 y el 26 de marzo, del bilbaíno Zabala poniendo música en directo a la singular 'My Mexican Bretzel' (Nuria Giménez, 2019), los valencianos Materia reinventando 'Cabeza Borradora' (David Lynch, 1977), los pamplonicas Kokoshca frente a 'No es país para viejos' (Joel Coen, Ethan Coen, 2007) y el segoviano Santi Campos resignificando 'Gatacca' (Andrew Niccol, 1997). En todos los casos se trata de encargos realizados desde el festival y en algunos casos será el estreno de los proyectos.

Las entradas para las películas con música en directo están ya disponibles en la web del festival. Tienen un coste de 12 euros en el caso de los eventos programados en Teatro del Mercado, 6 euros en los que acogerá CaixaForum Zaragoza.

Secciones paralelas

La sección Doc, por su parte, tendrá como sede la Filmoteca de Zaragoza y está dedicado al documental musical. Así, el 15 de marzo se proyectará 'American Utopia' (2020, Spike Lee), grabación en directo del musical homónimo del siempre visionario David Byrne; el 16 de marzo, 'The Punk Singer' (2013, Sini Anderson), documental dedicado a la figura de Kathleen Hanna, uno de los íconos del movimiento feminista punk riot grrrl; 'Unicorn Wars' (Alberto Vázquez, 2022); y el 22 de marzo, 'Ennio, el maestro' (2021, Giuseppe Tornatore), que repasa la trayectoria del compositor recientemente fallecido Ennio Morricone.

Además, el autor de la banda sonora de 'Unicorn Wars', Joseba Beristain (nominado al Goya a Mejor Canción Original) impartirá una charla el 19 de marzo a las 12.00 horas en el IAACC Pablo Serrano, en la que hablará sobre música para animación.

Diálogos y mesas redondas

A este encuentro se suman otros dos diálogos en la sección Foro que tendrán lugar en el mismo lugar. La primera será el 21 de marzo (19.00 horas) sobre la figura del compositor estadounidense y recientemente fallecido Angelo Badalamenti ('Twin Peaks'), un homenaje a su figura y que será una conversación entre Víctor Coyote y Gonzalo de la Figuera.

El segundo encuentro será un diálogo entre el músico Zabala y la directora Nuria Giménez el 22 de marzo (18.00 horas)_que versará sobre el proceso creativo de reinterpretar la banda sonora de 'My Mexican Bretzel', película que se proyectará con la música de Zabala en el Festival Retina. El acceso a los eventos de las secciones Foro y Doc será libre hasta completar aforo.