Gabriel Sopeña recibió el domingo el galardón especial a la trayectoria en los Premios de la Música Aragonesa, un reconocimiento «muy importante» para el músico, compositor y poeta zaragozano y que agradece «de corazón». Sin embargo, el del barrio Casablanca no tiene ninguna intención de anclarse en el pasado. Más bien al contrario, porque a sus 60 años se le acumulan los proyectos y mantiene la misma pasión con su «oficio de cantor»: «De jubilación anticipada nada, voy a dar mucha guerra todavía».

El primero de esos proyectos es la pertinente gira de conciertos por sus 40 años de carrera discográfica y que arrancará el próximo lunes a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Zaragoza. En ella, Sopeña recuperará temas de sus primeros grupos (Ferrobós y El Frente), dará a conocer alguno de su próximo disco en solitario ('Desiertos') y, por supuesto, tocará canciones que se han convertido ya en himnos como 'Apuesta por el rock and roll', 'Cass', 'Lisboa', 'El hombre del tambor' o 'Cuando fuimos los mejores'. Serán casi dos horas de concierto con tres partes diferenciadas: «En una estaremos los siete músicos sobre el escenario, en otra solo con algunos y también habrá un apartado más íntimo solo yo con la guitarra», explica Sopeña.

La actuación, cuya venta de entradas ya avanza a buen ritmo, contará con la colaboración de «invitados de excepción». «No puedo revelar de quién se trata. Solo puedo decir que no son de aquí, sino muy de allá», indica el músico, que se muestra especialmente emocionado por iniciar la gira en el Teatro Principal: «He tocado en el Palau de Barcelona, en el WiZink Center y el Teatro Monumental de Madrid, pero curiosamente nunca había cantado en solitario en el Principal, así que estoy con la ilusión de un colegial», reconoce Sopeña.

El cancionero completo

Ese mismo 3 de abril se pondrá a la venta el cancionero completo (desde 1983) que ha publicado la editorial Pregunta bajo el título 'Cantar 40'. Se podrá adquirir en el mismo teatro y la edición ha contado con la colaboración de Luis Alberto de Cuenca, Magdalena Lasala y Octavio Gómez Milián.

Posteriormente, Sopeña continuará con una gira que pasará por Huesca, Teruel, Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. Finalizará en enero de 2024 en la ciudad condal y en cada uno de los conciertos habrá invitados especiales. «Mi sensación es de primera juventud, pero no quiero hacer una gira agotadora. Con diez o doce ciudades será más que suficiente», apunta.

Tampoco podría dedicarle mucho más tiempo, porque la cantidad de proyectos que tiene en cartera es abrumadora. Así, esta gira de celebración de esos 40 años de carrera dará lugar a un disco en directo que verá la luz en 2025: «Quiero que haya muy poco retoque; que esté la verdad cruda porque estoy harto de discos sintéticos y de la impostura actual, me gusta más la verdad desnuda».

El músico del barrio de Casablanca también prevé reeditar en los próximos meses todo su material que aún no está en las plataformas digitales, sin duda una gran noticia para sus seguidores. «Hay muchas canciones desparramadas por ahí, como por ejemplo todo lo que hice con Jackson Browne, que quiero subir a las plataformas. Mis hijas me recriminan que no pueden escucharlas en los formatos actuales», explica. Así, subirá los dos discos de Ferrobós, ensayos con El Frente, directos y videos antiguos. «Hasta que no he tenido el control para poder reeditar todo ese material con cierta calidad no lo he querido hacer», abunda Sopeña, cuyas composiciones han sido interpretadas por artistas tan relevantes como Bunbury, Amaral, Miguel Ríos, Labordeta, Aute, María del Mar Bonet o Manolo García. Por no hablar de los músicos internacionales con los que ha colaborado: Jackson Browne, María Creuza, Ara Malikian...

Nuevo disco de estudio

El zaragozano también tiene terminado y listo su nuevo álbum de estudio: 'Desiertos', que se publicará este próximo otoño en formato físico en una edición «muy reducida». Son 13 canciones muy vivenciales que están muy de acuerdo con mi estado de conciencia actual, aunque algunas tienen bastante años pese a no haberse editado nunca», comenta Sopeña, que destaca el trabajo del director musical del álbum, Guillermo Mata.

Pero esta no será su única novedad discográfica durante 2023, ya que en verano lanzará (solo) en las plataformas digitales un elepé con las canciones que quedaron fuera del disco 'Sangre Sierra' (2017). Se titulará Sangre Sierra revisitada y algunos de sus temas incluso quedaron grabados y masterizados en 2017.

Toda esta cascada de proyectos constatan el momento de ebullición en que se encuentra Sopeña, que el pasado 17 de febrero también lanzó junto a Loquillo el disco en directo de la gira realizada en 2020: 'La vida es de los que arriesgan'. Por si todo esto fuera poco, ambos «compinches», como dice el propio Sopeña, acaban de terminar de grabar un disco monográfico dedicado al poemario 'Europa', de Julio Martínez Mesanza. Un álbum que constatará la contribución de ambos artistas a la hora de musicalizar poesía. «Se publicará en 2024 y vamos a hacer una gira que incluirá bastantes citas internacionales», destaca el doctor en Filosofía y Letras y profesor universitario, que con todo este aluvión de proyectos deja claro que la música le sigue apasionando como el primer día «o incluso más»: «Lo que quede lo voy a aprovechar a fondo».