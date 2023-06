Nacido en 1968 al oeste de Massachusetts (que no al sur del río Pecos) Xavier Amin Dphrepaulezz (más conocido como Fantastic Negrito, su nombre artístico) es un hombre espectáculo y una enciclopedia de la música negra que recicla a su antojo y conveniencia. O sea, una especie de gramola viva repleta de canciones inspiradas en los pioneros del blues, en los grandes padrinos del soul y el funk, en el reggae e incluso en la psicodelia y el black metal. Fantastic Negrito domina la escena, los recursos para comunicarse con el público y las claves para sonar como James Brown o Prince sin desbarrar mucho. Cierto es que en ocasiones lo suyo es como la marca blanca del súper, pero en general construye un repertorio atractivo que puede abrir los oídos a los poco familiarizados con la negritud original.

Premio Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo en 2016 por 'The Last Days of Oakland', este caballero, cantante y guitarrista, resuelve con tino sus actuaciones acompañado por bajo, batería y teclados. Sin duda, si ese reducido combo contase con una sección de vientos, por ejemplo, la cosa sonaría más completa, más redonda, más, envolvente; pero con los mencionados instrumentos logra que el público sólo se mueva del sitio para ir momentáneamente al bar. Así las cosas, su concierto del jueves en el Jardín de verano del Parque Labordeta, ese gozoso espacio que dicen que la municipalidad quiere devolver al olvido, atrajo a un buen número de atentos y disfrutones aficionados a la música.

Instrumental y vocalmente muy solvente

'White Jesus Black Problems', su disco más reciente, apenas si aportó materiales al repertorio (sólo 'Oh Betty', 'Highest Bidder' y 'Truddo'); el resto de programa lo extrajo de grabaciones anteriores como la mencionada 'The Last Days of Oakland', 'Please Don't Be Dead', 'Fantastic Negrito', 'The X Factor,' 'Have you lost your mind yet?' e incluso de la banda sonora de la serie animada de televisión 'Arcane: League of Legends', caso de la pieza 'When Everyrhing Went Wrong'. Fantastic Negrito no oferta un espectáculo musicalmente original, pero sí instrumental y vocalmente muy solvente. A ver, no me malinterpreten: no me estoy refiriendo a una banda tributo sino a un artista con canciones propias, bien resueltas, y con gran conocimiento del terreno que pisa. Con él no hay tiempo para la molicie sino para la agitación del cuerpo y el espíritu. Hay quien con mucha más fama da muchísimo menos. ¡Dale Little Black!