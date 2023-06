El festival Huesca es Jazz se celebrará del 30 de junio al 2 de julio, con cinco conciertos que tendrán lugar en el Casino y en la plaza Navarra y en los que se apuesta por el talento joven, local, nacional e internacional. La cita está organizada por el Ayuntamiento de Huesca, con el patrocinio de la Diputación Provincial oscense, en el marco de Alto Aragón Jazz Tour.

Cartel del festival

El viernes 30 de junio, a las 20.30 horas, el Salón Azul del Casino de Huesca inaugurará la programación con Pere Bujosa Trío, un grupo formado en el año 2017 en Ámsterdam por el contrabajista mallorquín Pere Bujosa, el pianista Xavi Torres y el batería Joan Terol. Juntos crean una música que une elementos como las polirritmias, efectos y sonidos atmosféricos, así como también arreglos basados en la tradición jazzística y otros géneros como el rock o la música electrónica, según han indicado desde el consistorio oscense en una nota de prensa. El precio de este concierto oscila entre los 5 y los 12 euros.

Los otros cuatro conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en la plaza de Navarra. El sábado 1 de julio, a partir de las 18.30 horas, se subirán al escenario Mikel Legasa Quartet y Sofía Ribeiro Trío. El cuarteto surgió el año 2022 en Ámsterdam, de la mano del pianista y compositor Mikel Legasa, decidido a componer e interpretar nuevos temas inspirados en la tradición afrocubana y en el flamenco, dos géneros populares que siempre se prestan a juntarse entre sí.

Por su parte, la cantante portuguesa Sofia Ribeiro, con diez álbumes como líder, llega a Huesca tras haberse dado a conocer en prestigiosos escenarios y festivales alrededor del mundo los últimos 15 años.

El domingo 2 de julio, también a partir de las 18.30 horas, actuarán Julen Rodríguez American Group y el proyecto Jazz for Kids. Por lo que respecta a Julen Rodríguez, se trasladó a Estados Unidos, tras formar parte del proyecto Jazz for Kids desde los 11 años y pasar por Barcelona, para seguir su formación. Este quinteto que presenta surge en Nueva York, lugar donde reside actualmente y desarrolla su carrera profesional. A continuación, se subirá al escenario el proyecto Jazz for Kids, que está en plena gira nacional para celebrar su décimo aniversario.