Bunbury ofrecerá su único concierto en España el 29 de junio de 2024 en el WiZink Center de Madrid, para el que las entradas saldrán a la venta este miércoles y jueves, 14 y 15 de junio, según ha anunciado el artista en sus redes sociales.

El cantante, que publicó en mayo el disco 'Greta Garbo' (Warner), anunció en febrero del año pasado su retirada de los escenarios por problemas de salud, si bien en una reciente entrevista con Europa Press avanzó que regresaría este 2023. En concreto, indicó que este año ofrecería cinco conciertos en diferentes países de América y posteriormente otros cinco en 2024 en ciudades aún sin especificar.

Entre estas fechas, el cantante ha adelantado ahora en sus redes sociales que se incluirán conciertos el 5 de diciembre de 2023 en Buenos Aires (Argentina), el 8 del mismo mes en Santiago de Chile, el 11 en Lima (Perú), el 14 en Quito (Ecuador) y el 16 en Bogotá (Colombia). Ya en 2024, actuará el 8 de junio en Ciudad de México, el 12 en Guadalajara (México), el 15 en Los Ángeles y el 18 en Nueva York (Estados Unidos), situando como última cita la del 29 de junio en Madrid.

Las entradas para este último concierto se pondrán en preventa este miércoles, 14 de junio, a las 12.00 horas en la web de Ticketmaster, mientras la venta general arrancará el jueves 15 a las 9.00 horas.

Presentación de su nuevo trabajo

«Supongo que no soy el mismo, dejar de girar me ha otorgado un montón de tiempo libre. El último año fue complicado y siempre hay algo de ti que muere y dejas definitivamente atrás. También pienso que es imposible ser el mismo todo el tiempo, porque las edades por las que pasamos nos hacen ver distintas perspectivas y la vida te va dando alegrías y trompazos», explicó en la entrevista el músico zaragozano respecto a su vuelta a los escenarios.

En esta nueva tanda de conciertos presentará las canciones de su nuevo trabajo, el cual señaló que no es su disco más especial, pero sí uno en el que vuelve a lo personal: «En los últimos años había publicado algunos álbumes de temática social, con una mirada exterior hacia el mundo que nos rodea y nos ha tocado vivir. 'Greta Garbo' es el disco más personal de los últimos que he sacado, eso sin duda, porque he querido mostrar el vaivén emocional por el que pasé durante los primeros meses de 2022».