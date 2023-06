El cineasta zaragozano Hugo Ruiz aún no acaba de creerse del todo lo que ha conseguido. Su ópera prima, una película "pequeñita" con reducido prespuesto, ha logrado revolucionar el Festival de Tribeca de Nueva York. El certamen, uno de los más importantes del mundo, premió este jueves al aragonés como mejor director novel por su primer largometraje, 'Una noche con Adela', una historia de venganza rodada en plano secuencia y protagonizada por Laura Galán.

"Está siendo una locura absoluta. Estuve seis días en el festival y pude comprobar que la película había gustado mucho porque no solo los programadores hablaban de ella, pero ganar el premio son palabras mayores. No hay que olvidar que los únicos directores españoles que han estado en Tribeca son Álex de la Iglesia y Alberto Rodríguez y ellos no fueron premiados...", ha explicado todavía emocionado Ruiz a este diario.

El zaragozano tuvo que regresar hace unos días a Madrid (donde reside) por motivos de trabajo y no pudo asistir a la gala de entrega de premios de este jueves, pero la alegría ha sido exactamente la misma: "Me avisó mi jefa de prensa y luego el teléfono ya no dejó de sonar durante toda la noche".

Sin duda, pocos podían pensar que una película tan pequeña, de un director autodidacta con varios cortos a sus espaldas pero sin credenciales en Estados Unidos, podría llegar tan lejos. Ruiz lo ha conseguido con 'Una noche con Adela', un drama familiar en el que se combinan una historia de trauma y venganza. Está rodada en plano secuencia y la protagoniza Laura Galán, la actriz revelación en los Goya por 'Cerdita'. Galán da vida a una barrendera triste y perturbada del turno de noche de Madrid que ha decidido ajustar cuentas con quienes considera responsables de su vida miserable.

"Quería contar la historia de una mujer que nunca ha tenido el control de su vida pero que en la película, gracias al cine, tiene el control absoluto", ha indicado Ruiz, que ha apuntado que desde que vio la película alemana 'Victoria' tuvo claro que el plano secuencia era la mejor manera posible de reforzar la historia de Adela. El director también ha destacado el "excepcional" trabajo de Galán.

A tenor de lo sucedido, acertó de pleno. De hecho, el director artístico del festival, el francés Frédèric Boyer, declaró a 'Eye for film' que 'Una noche con Adela' es "algo realmente potente, algo totalmente nuevo" y llegó incluso a ponerla "un poco en la vena de 'Decálogo', de Krysztof Kieslowski".

Ruiz destaca asimismo el "excepcional" trabajo de Laura Galán en la película, que se rodó en tan solo tres días y contó con el cameo de la periodista Gemma Nierga, que aparece como locutora de su programa de radio 'Hablar por hablar'.

Llegará a los cines españoles

El zaragozano confía en que el premio conseguido en Tribeca le abra "muchas puertas" a partir de ahora. "Mi representante conoce bien el mercado americano y ya nos han contactado distribuidoras de allí y otros festivales", ha destacado.

Sin duda, este puede ser un punto de inflexión para el realizador aragonés de 48 años, que empezó a hacer cine con 35. "Con 41 decidí tomármelo más en serio y dejé Zaragoza para venirme a Madrid", ha explicado el director autodidacta, que ha filmado cortos como 'Taxi fuera de servicio', 'La cena' o 'S.O.S.' (este último ganó el premio de público del festival de Fuentes de Ebro).

Según Ruiz, su primera película, que ha contado con un presupuesto de apenas 340.000 euros, llegará a los cines españoles en diciembre, aunque antes se estrenará "en Madrid y también en Zaragoza" y viajará a festivales europeos. "Ahora toca centrarse en la promoción de 'Una noche con Adela', pero ya tengo otro guion y productoras interesadas", ha concluido el aragonés.