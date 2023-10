Para evitar quizá alguna duda, Fernando Trueba lo ha dejado claro desde el principio: «Elegí la animación para mostrar lo que no puedes enseñar en el documental». Es decir, «ver los recuerdos que la gente te cuenta, darles una forma y, sobre todo, mostrar a un Tenorio Jr. vivo porque yo lo que quería era una película de un hombre artista vivo». Y de ahí surgió 'Dispararon al pianista', el documental de animación que Trueba ha pergeñado junto a Mariscal y que este miércoles ha presentado dentro del ciclo La buena estrella que, dirigido por Luis Alegre, se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

En la película, un periodista musical de Nueva York comienza una trepidante investigación (alter ego de Fernando Trueba que confesó ayer haber realizado «más de 150 entrevistas») detrás de la misteriosa desaparición en Buenos Aires del pianista brasileño, Tenorio Jr, habitual de Vinicius de Moraes, entre otros. Estaba a punto de producirse el golpe de estado militar de Videla en Argentina.

Aunque, en realidad, además de poner en valor la figura casi desconocida hasta ahora de este músico, 'Dispararon al pianista' va, según Trueba, de «ver cómo las personas vivimos sin darnos cuenta de lo que se nos avecina que a veces es una gran catástrofe. Tenorio Jr. estaba pasando por un momento complicado en su vida pero lo que menos pensaba era que una apisonadora venía, que era el golpe militar, para aplastarle».

La figura del pianista brasileño

La película que permite al espectador adentrarse en la grandeza como músico del brasileño, ha indagado también en aquellos angustiosos días y en ese fatídico momento. Algo que para la familia, ha explicado Trueba, «claro que ha sido un sufrimiento porque es volver a abrir una herida, pero sus hijos han tenido la generosidad de ir a verla y de decirme que he hecho una película muy bonita. Se lo agradezco mucho».

"Elegí la animación porque quería una película de un hombre artista vivo", explicó Trueba

Si ya por sí solo Fernando Trueba suele aspirar y ganar muchos premios, cuando se junta con Mariscal parece un tándem ganador (solo hay que ver lo que sucedió con 'Chico y Rita'). Sin embargo, el cineasta no se plantea nada: «Yo nunca hago las películas para los premios, es más, ni siquiera las hago pensando en la taquilla. Hago lo que me apetece hacer y a veces es verdad que ha habido coincidencia con la taquilla, normalmente cuando he hecho una comedia porque la gente está sedienta de reírse», ha afirmado con rotundidad el director, quien ha ido más allá: «Mi compromiso es con el cine y aquí también con Tenorio, quería hacer una película que a él le sirviera, porque se merecía que su figura se conociera y su música quedara ahí».

Volviendo a la creación de la película, el madrileño ha señalado que al trabajar con Mariscal tuvieron claro que no querían «una animación relamida, queríamos algo más experimental donde el público tuviera que hacer parte del trabajo».

El largo camino y el éxito

A 'Dispararon al pianista' le queda un largo periplo por festivales de todo el mundo y estrenos en salas comerciales de muchos países a pesar de, como ha asegurado este miércoles Trueba, «no es una película comercial. A mí me pasa que solo sé hacer las que yo me creo al 100%, si tuviera que hacer una por encargo que no me interesara lo haría fatal. El éxito de verdad es hacer la película que quieras, es el único éxito que conozco», ha concluido.

El ciclo La buena estrella volverá el 30 de octubre con Jordi Sánchez y Pilar Bergés que presentarán 'Alimañas'. Además, el 9 de noviembre, David Trueba, David Verdager y Marina Salas harán lo propio con 'Saben aquell'.