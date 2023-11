La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha distribuido 164.000 euros en ayudas entre 16 espectáculos de artes escénicas para su producción. El objetivo de este plan de subvenciones, puesto en marcha este año, es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, y también a las empresas auxiliares del sector, incentivando la puesta en marcha de nuevos espectáculos de calidad.

«Con estas ayudas apoyamos a las compañías aragonesas y creadores artísticos en el ámbito del teatro, la danza y el circo, y también a las empresas auxiliares del sector, incentivando la puesta en marcha de nuevos espectáculos de calidad», destacó la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, quien hizo hincapié en que «la respuesta de solicitudes que ha tenido esta nueva línea de ayudas que convocamos por primera vez este año es significativa y nos anima a seguir trabajando en este sentido».

Proyectos seleccionados

Los proyectos que han sido beneficiados son los siguientes: 'Pepa no me des tormento' de la compañía Es Escena y Artes Visuales; 'Pa qué me invita' de Sergio Marco Plou; 'Sleeping Ofelia' de José Antonio Royo; 'La Maldad o los raticos oscuros de Shakespeare' de Alfonso Palomares; 'La pizarra perdida de Einstein' de Elena Millán ; 'Paquitería Exprés' de Binomio Educación y Teatro; y 'Ay Carmela' de La calle 47.

El listado se completa con 'Nada' de Nostraxladamus; 'Los tropezantes' de Pintacoda Animación S.L; 'Cuentitis aguda' de Embolicarte Sociedad Cooperativa; 'Alizia un ensueño musical' de Mikrópera; 'Perdidas por el teatro' de Producciones Kinser; 'Producciones postales de lo invisible' de Viridiana S.L.; 'Don Juan en los infiernos' de Teatro Che y Moche; 'Bodas de Sangre' de Teatro del Temple; y 'Rasmia Show' de Luis Pardos.