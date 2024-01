La escena se repite una y otra vez. En cuanto acaba una batalla y hay algo de silencio en La Rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza, dos chavales se miran y empiezan a hacer su propia orquesta con sus bocas. Apenas pasarán de los 16 años pero se mueven con cada ritmo que escuchan desde el escenario como si fuera su ritmo favorito. Todo el rato. Unos metros más adelante, ya junto al escenario, se encuentra el público fuerte, los que abuchean y aplauden a partes iguales a sus favoritos o a los enemigos en las batallas de sus preferidos. Es un auditorio mayoritariamente masculino y aunque con tendencia al hip hop, mucho más variado que lo que en un principio alguien pudiera imaginar.

«¿Pero qué hacen aquí?», pregunta un señor de avanzada edad que entra a la sala sin saber qué se va encontrar. Zaragoza ha acogido este sábado el Campeonato Nacional de Beatbox por primera vez. Y aquí, en la cuna del hip hop, ha sido precisamente un aragonés, Gako,, el gran triunfador. Él se ha alzado con un título que le ha dado la clasificación al campeonato de Europa y al Mundial. Han sido15 los que han empezado el torneo y, de ellos, además del propio Gako, han disputado las semifinales Idem, Nils e Inumash. Los cuatro han realizado un torneo espectacular de enfrentamientos vocales con los que el público (alrededor de 300 personas) ha pasado un sábado (la jornada empezó en torno a las 16.00 horas) muy intenso.

La dinámica del torneo era sencilla pero muy pensada para darle rapidez y emoción al formato. Cada uno hacía dos intervenciones de 90 segundos intercalándose cada uno para, después, un jurado de tres personas, decidir quién había sido mejor.

Más allá del solo masculino

Todo esto en la categoría de solo masculino, pero el Campeonato Nacional de Beatbox contaba con dos categorías más y 'shows' de altísimos nivel entremedias de Sumo, Zekka, Pe4enkanta y Robin para concluir la velada.

Una de las modalidades más llamativas es la de Tag Team ya que son dos los que muestran sobre el escenario sus capacidades vocales. En ella, los indiscutibles favoritos del público eran los zaragozanos Choripán (Gako y Juano) por delante de Pachuru Team que ha mostrado tener también un buen número de fans. La nómina de cuatro la han completado Two Brothers y Barcelona. En una igualadísima modalidad, el campeonato, también clasificatorio internacional, ha sido para Choripán por lo que Gako ha sumado dos entorchados.

Loopstation para Skelem

Casi un mundo aparte parece el loopstation. Ahora sí, ayudados con una mesa de mezclas que reproduce repeticiones de sonidos creados, los 'beatboxers' se acercan más a la canción que a la instrumentación pero con la dificultad añadida de que tiene que controlar casi todo. En esa categoría, tras las semifinales disputadas por Cardona, Baba, Nils y Skelem, el título, también clasificatorio se lo han disputado Cardona y Skelem con triunfo finalmente, en una final de altísimo nivel, para Skelem.

Las horas del sábado en el Centro Cívico Delicias iban cayendo y los ritmos no decaían ante un público que parecía que no se cansaba de moverse y de interactuar con los participantes. Hablar de la importancia del hip hop en Zaragoza no es ninguna novedad pero que el beatbox (que no es otra cosa en su origen que reproducir las bases del hip hop sin material para hacerlo) haya celebrado su fiesta anual en la ciudad la coloca también como referencia en este ámbito. Que dure y no se quede solo en este campeonato.