«Las ilustraciones conviven con los textos. Siempre se ven aisladas en una caja, en un libro. Nunca se ven todas a la vez, siempre una a una. Para ver, hay que pasar página y se va desvelando la que viene después. Hablando de puntos de vista, la página se convierte en una línea que se va tragando la ilustración que se ve para mostrar la siguiente», ha comenzado relatando la artista zaragozana Elisa Arguilé. Lo ha hecho en la presentación de su exposición 'Casi todo en un punto', que se podrá visitar hasta el 29 de junio en la sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

'Casi todo en un punto' es el título elegido para reunir en una exposición alrededor de 50 piezas seleccionadas donde la artista explora diferentes puntos de vista: de encuentro, de fuga, de partida… «La línea es un punto visto de lado. El punto es una línea vista de frente. Así que basta con mirar de lado un punto para que aparezca todo. Porque una línea es todo lo que hace falta», ha declarado Arguilé. Que va acompañada de los textos propios de la artista y de José Luis Cano, David Mayor y Rosa Tabernero. Porque tal y como la zaragozana ha subrayado: «Las ilustraciones son la relación entre los dibujos y el texto».

La idea de la exposición es que «nada termina, todo continúa, todo se expande». «Es una locura la cantidad de posibilidades que puede llegar a ofrecer la ilustración», ha manifestado Arguilé, quien en su exposición ha querido representar lo «irrepresentable», el mundo. Esta muestra nació bajo la intención de intentar dar sentido, contexto, a todas las imágenes que han salido de los libros y diferentes proyectos para los que ha trabajado la zaragozana.

Más de 20 años detrás

Arguilé se dedica a la ilustración editorial desde hace 20 años y muestra parte de su universo particular en esta exposición. Con un estilo «aparentemente primitivo» que se relaciona también con el cubismo en el que la artista deja espacio al expresionismo y al arte naif. Una expresión que a veces puede recordar a la ilustración del 'Submarino Amarillo'. «De pequeña el papel de mi habitación tenía dibujos similares a los del 'Submarino Amarillo', cuando crecí y lo vi de mayor me encantó», ha contado la artista, «al final, es una estética que se queda grabada y la reconoces porque te resulta familiar y por eso gusta».

Muchos creadores hablan del miedo al papel en blanco, Arguilé, por su parte lo ve como «un espacio vacío lleno de posibilidades». «Me fascinan las posibilidades que tienen, a mí lo que me da miedo realmente es eso, porque me pierdo entre la variedad de opciones que puede haber», ha confesado. Para no perderse en esta exposición, ha contado con la ayuda de Fernando Lasheras, quien le ayudó a ver lo que ella no ve y a aclarar las ideas confusas que a veces le cuesta ver con claridad.

"Atada a los encargos"

Aunque la artista tenga la idea de que nada para, confesó que se siente «muy atada a los encargos por las limitaciones que imponen, aunque creo que es necesario ese límite». «Pero, para mí son fundamentales, si no no hubiera acabado ningún proyecto. Necesitamos limitaciones para trabajar», ha añadido.

Cada lector interpreta un libro de forma diferente. Con esta exposición, a la que la artista prefiere llamar proposición, porque ella no impone, sino que propone, invita al público a interpelar con las obras, a formar parte de ellas y a seguir su juego. «Busco y animo a la gente a encuerarse», ha concluido.

Arguilé comenzó su andadura junto al escritor Daniel Nesquens con el que comparte varios de sus títulos. Ha colaborado con editoriales como Anaya, Prensas Universitarias de Zaragoza, Kalandraka, Xordica, Cuatro Azules y Nórdica. Actualmente trabaja con la editorial Contraseña realizando cubiertas de libros y forma parte del proyecto editorial sinPretensiones. Conforme va creciendo como ilustradora va trabajando con editoriales más pequeñas y ha aprendido a estirar el tiempo de la misma manera que estira las líneas de lápiz.