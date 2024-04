Crítica de Javier Lahoz de 'El enigma Paco de Lucía': Un lugar donde quedarse

La verdad es que no es un artista que yo conociera en profundidad, me bastaba lo que se escribía en los periódicos y revistas de la época, así como entrevistas que había ocasión de ver en televisión y de escuchar en la radio. De ahí que las biografías signifiquen en realidad un descubrimiento al que hay que entregarse con auténtica devoción. Después de que César Suárez me tendiera la mano en su momento para ayudarme a entrar, y a quedarme, en el mágico universo de Sorolla, ahora ha hecho lo propio con el de Paco de Lucía. Es un escritor que tiene la habilidad de presentar el lado humano de quien llena las páginas del libro a la vez que repasa con detalle su trayectoria artística que, en este caso, es altamente innovadora y revolucionaria.

El mundo del flamenco fue suyo desde el principio porque así se le inculcó. La música sonaba por todas partes y sin tardanza empezó a salir de entre sus dedos. Este volumen permite escuchar un sonido de fondo que emerge del texto, como si quedara el músico retratado con todas las consecuencias. Las etapas se van sucediendo a velocidad de vértigo, mero reflejo de lo que ocurre con la propia vida. Y así, se conocen los antecedentes, empezando por la lucha de sus padres contra las circunstancias del tiempo en el que les tocó vivir, para a continuación continuar con sus logros de juventud, pues como adolescente ya consiguió que se rindieran a su habilidad y genialidad. No es que apuntara maneras, es que ya entonces iba por delante.

Futuros proyectos y presentes actuaciones

Multitud de pequeños pasos que encierran grandeza abren las puertas a futuros proyectos y presentes actuaciones. El éxito se palpa porque rápidamente se detecta que se trata de un creador de los pies a la cabeza. Conmueve y emociona desde el escenario, cualquier espectador comprende al instante que lo hace desde el sentimiento. Pero en las biografías siempre hay que ir más allá. César Suárez ahonda en la persona, en el afán perfeccionista y en la necesidad de componer y de permanecer. Le abruma la popularidad aunque ha conseguido popularizar el arte, darle un alcance que nunca antes había tenido. Su repercusión es internacional, un camino labrado día a día, mostrando a los demás que cuando se aprende con los mejores se está preparado para incorporar mezclas que anuncien un nuevo concepto. Serán recibidas con no poco asombro y cierta perplejidad, como ocurre cada vez que alguien rompe con lo establecido y establece un nuevo orden. Hay pasión en la fusión, fronteras que acaban de derribarse hasta desaparecer por completo. Y todo esto merece ser contado con minuciosidad, con rigor, con la certeza de que hay quienes con su existencia se han reservado un hueco en la eternidad.

'El enigma Paco de Lucía', ensayo escrito por el ya mencionado César Suárez, y publicado por la editorial Lumen, es la biografía de un tímido. Un gran tímido al que le hizo hablar la guitarra. Porque mucho de lo que expresa con sus manos jamás habría sabido decirlo de viva voz. De ahí que el autor se ocupe de que sus palabras fluyan y crucen océanos. Por otra parte, son muchos los nombres que aparecen en estas páginas, referentes clave de la música, algunos para mí desconocidos que han dejado de serlo, pues nada más estimulante que entender el recorrido personal y profesional de alguien a través de sus influencias y de su entorno. Cuando innovó, en estética, en postura o en actitud, tardó en ser comprendido. Ser pionero lleva su coste pero también conlleva un largo número de imitaciones.

Minucioso con el lenguaje

Tengo que ponerme minucioso con el lenguaje. Huelga decir que los matices transforman las frases y ayudan a comprender: Una cosa es ser un buen guitarrista y otra cosa es ser el guitarrista por excelencia. Seguramente habría sido bonito para él disfrutarlo con un poco de distancia y evitar la locura de la fama, tan ruidosa. Pero las circunstancias mandaron. Y son ellas las que componen esta narración tan bien documentada, e incluso acompañada de un anexo que revisa la cronología de los acontecimientos vividos y de una lista de canciones para seguir la lectura. Estructurada en capítulos cortos, y con extractos de comentarios de los que compartieron con él arte y oficio, esta obra es una delicia que permite acceder a un virtuoso que posiblemente el gran público debería conocer más y mejor.

Paco de Lucía, que nació en Algeciras, se casó en Amsterdam y falleció en México, compuso una vida digna de estudio y de reconocimiento. Quizás ha llegado el momento de profundizar un poco más en su figura.

