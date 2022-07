Baño de oro para una estrella

Cuando todavía titubeaba al andar, Sergio del Barrio comenzó a correr. Desde entonces no ha parado, y cada vez lo hace más rápido. El corredor aragonés, de 17 años, consiguió el pasado jueves el mayor título de su meteórica carrera al proclamarse campeón de Europa sub-18 de 2.000 obstáculos. El atleta del Alcampo-Scorpio 71 fue recibido este sábado por sus compañeros de club, amigos y familia como un héroe en la estación Delicias a su llegada a Zaragoza. No es para menos, ya que la medalla de oro europea que logró Del Barrio en el evento celebrado en Jerusalén es la mejor confirmación de que el atleta ha dejado atrás la etiqueta de promesa para convertirse ya en una realidad. «He agradecido mucho el recibimiento, es un orgullo y una satisfacción poder compartir este éxito con todos los miembros del equipo», señala exultante el deportista.

En una temporada de ensueño, el zaragozano llegaba al Campeonato de Europa como el favorito y no defraudó. Además, Del Barrio no gana de cualquier manera. Le gusta ganar mandando. «Cada carrera es diferente, pero si puedo intento liderar y ser yo el que marque el ritmo. Me gusta ser valiente», afirma el corredor. Por ello, el aragonés salió a liderar la carrera, puesto que ya no abandonó. «La idea era empezar fuerte y marcar un ritmo alto para fatigar a mis rivales», analiza, aunque reconoce que se le hizo un poco larga la carrera, en la que el viento fue protagonista: «Me costó mantener la ventaja en la última vuelta, estaba muy cansado».

Además, fruto de su determinación, el título continental vino acompañado del récord de España de la distancia: 5.38.55. Uno más para la colección de plusmarcas nacionales que atesora, ya que tiene en su poder también las de 1.500 metros sub-18, 1.000 sub-18 en pista cubierta y 600 sub-18. «Llegué a la prueba en mi mejor momento de forma. Si todo iba bien, sabía que el récord iba a caer», explica Del Barrio. Y eso que las últimas semanas una tendinitis alteró los planes de preparación del zaragozano: «Tuve que parar unos días por las molestias. Pero cuando volví a entrenar sentí rápidamente que mi cuerpo no se había olvidado y que podría hacerlo realmente bien».

Este triunfo es la guinda a una temporada que Sergio no olvidará y que es el premio a muchos años de dedicación y pasión por el atletismo, que comenzaron prácticamente desde que el corredor tiene memoria. «Mis padres son grandes aficionados al deporte, me metieron el gusanillo desde pequeño e íbamos a las carreras muchos fines de semana», rememora. A los 5 años, entró a formar del equipo de atletismo de su colegio, Cristo Rey, y comenzó a ser dirigido por Alfredo García, su entrenador toda su trayectoria hasta día de hoy y del que destaca la importancia que ha tenido a lo largo de tanto tiempo. «Ha sido la persona clave para lograr todo lo que estoy consiguiendo. Le estoy muy agradecido», confiesa.

En el horizonte, Del Barrio afronta para la próxima temporada un cambio de categoría, ya que pasará de sub-18 a sub-20. «Tendré que subir el nivel para poder seguir ganando, pero si me preparo bien creo que puedo ser muy competitivo». Con el sueño a largo plazo de participar en unos Juegos, Del Barrio prefiere marcarse metas más pequeñas e ir paso a paso. «Al final creo que, como todos, es el evento más grande de todos y en el que quieres estar. Pero eso me pilla muy lejos, soy muy joven», dice. El aragonés subraya que trabajará duro para intentarlo, pero que ahora «toca descansar, disfrutar del camino y de todo lo que estoy consiguiendo». Se lo ha ganado.