El Zaragoza CFF no ha podido vencer al Europa y cayó derrotado frente al CE Europa por 1-2 en un partido muy igualado, en el que dos jugadas aisladas del equipo rival terminaron decantando el encuentro. La primera ocasión de peligro llegó en la primera jugada de partido, tras un gran pase entre líneas de Marta a Michelle que acabó con un pase de la muerte de la venezolana para Lana, que no lo consiguió materializar. En el minuto 4, Carla marcó un auténtico golazo desde el costado izquierdo imposible para Elena Casao, un disparo que rebotó en el larguero justo antes de entrar en la portería. igualmente y en el mismo minuto 4, el Europa se adelantó en su primera ocasión del partido e hizo el 0-1. Antes de llegar a los 10 minutos, Nachula consiguió robar el balón a la central visitante en campo contrario y se plantó completamente sola ante la guardameta visitante, pero su disparo fue muy centrado y Janet consiguió rechazarlo. Ocasión clarísima que el Zaragoza no consiguió materializar.

De todas formas, las blanquillas estaban dominando el partido y teniendo más ocasiones que su rival, pero sin acierto. Conforme pasaban los minutos, el encuentro se volvió un poco más trabado y sin tanta continuidad en el juego, con mucha disputa en el centro del campo. Cuando más apagado estaba el partido, Nachula consiguió rematar un córner lanzado por Judith desde el costado derecho y poner el empate (1-1) en el marcador al filo del descanso. La réplica del Europa llegó en la siguiente jugada, Fati probó suerte desde el centro del campo en un balón parado que rechazó Elena Casado con ayuda del larguero. Varios minutos después, Marta Valero lo intentó desde fuera del área ya en el tiempo añadido. Con tablas en el marcador se marchaban los dos equipos al descanso. El comienzo del segundo tiempo no cambió de guion. Mas allá del primer gol en una jugada aislada, el Europa apenas creó ocasiones de peligro que pusieran en apuros la portería de Elena Casao. Los minutos pasaban y el partido seguía en tablas. Teresa Rey casi consiguió el 2-1 con un disparo desde fuera del área en el 75. Cinco minutos después, un remate de Sara Ismael se marchó pegado al palo. El final del choque se acercaba y parecía que cada equipo se llevaría un punto. En el 95, ya en añadido, se señaló una rigurosa falta lateral a favor del Europa. Pili Porta realizó el lanzamiento desde el costado izquierdo. El balón se coló por encima de Elena Casao y adelantó nuevamente al Europa, 1 a 2, en el tiempo añadido. El final del encuentro estuvo marcado por la tensión en el terreno de juego y en los banquillos. El Zaragoza lo intentó hasta el último segundo colgando balones al área, pero no tuvo tiempo suficiente y acabó perdiendo un partido en el que mereció más. Ficha técnica Zaragoza CFF: Elena, Lana, Nora, Curtin, Teresa, Sara Ismael, Judith (Marta Hernández, 61), Lucía Fuertes, Michelle (Gloria, 89), Marta y Nachula CE Europa: Janet, Moyano, Júlia, Chami, Pili Porta, Bové, Andrea Porta, Sara, Fati, Clara, Carla. Goles: 0-1, min. 4: Carla. 1-1, min. 40: Nachula. 1-2, min. 95: Pili Porta. Árbitro: Mostró amarilla a las locales Curtin, Fati, Marta, Lana y a la visitante Bové Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de liga disputada en el estadio Enrique Porta