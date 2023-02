Teresa Perales contará con un homenaje más en su ciudad natal. La nadadora paralímpica, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, ganadora de 27 medallas paralímpicas, contará ahora también con una estatua en su honor en el parque que lleva su nombre en la capital aragonesa, en el barrio del Actur. El acto de presentación será el próximo día 28 a las 13.15 horas con la presencia de la nadadora, la Alcaldía de Zaragoza, el escultor Javier Molina, el Comité Paralímpico Español, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes.

Zaragoza, la ciudad natal de la deportista, ha sido la ciudad elegida por el significado que tiene para Perales. Desde el Ayuntamiento, confirman que este sentimiento de agradecimiento es mutuo: "Teresa Perales encarna los mejores valores del deporte y ha llevado el nombre y la imagen de Zaragoza a foros nacionales e internacionales", ha explicado la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, quien ha recordado que la nadadora es, además de Premio Princesa de Asturias de los Deportes, "es Hija Predilecta de la ciudad y ha ostentado el honor de ser pregonera de las Fiestas del Pilar". "Su compromiso social, su legado deportivo y su trayectoria personal la convierten en un orgullo para los zaragozanos y en un gran ejemplo para las nuevas generaciones", ha resumido Fernández.

Para Teresa Perales, “¡Nadar me lo ha dado todo! Desde que perdí la movilidad en las piernas ha sido lo que me ha dado la libertad para conseguir lo que, como buena mañica, me he ido proponiendo en la vida. Pero lo mejor de haberme lanzado ese día a la piscina, es lo que también me aportó a nivel personal: si no hubiera sido así, no habría conocido al que hoy es mi marido, que me dio lo más importante en mi vida: a mi hijo. Gracias a Visa por este homenaje y al ayuntamiento de mi ciudad por hacerlo posible aquí. Me gustaría que sirviera para recordarnos a todos que siempre merece la pena lanzarnos a la vida, como si de una piscina se tratara, para alcanzar nuestros sueños, ya que el camino siempre merecerá la pena”.

El artista encargado de materializar la pieza es el valenciano Javier Molina, quien cuenta con una extensa trayectoria y un amplio reconocimiento en el arte de la escultura. La ganadora de 27 medallas paralímpicas y primera deportista paralímpica en ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, confesó estar muy emocionada al recibir este homenaje tras una carrera llena de éxitos. Tanto es así que ha querido aportar una de estas medallas –su primera medalla ganada en unos Campeonatos del Mundo en 1998- para fundirla y que ésta fuera parte de la propia escultura.