En un día histórico para el fútbol femenino español una aragonesa ha escrito su nombre con letras de oro al convertirse en la única futbolista del mundo en ser campeona mundial sub-17, sub-20 y absoluta. Es Salma Paralluelo, decisiva en el torneo de la selección con sus goles en cuartos y en semifinales, titular en la gran final en detrimento de la dos veces balón de oro Alexia Putellas.

La zaragozana se proclamó campeona del mundo sub-17 en 2018 en Uruguay, en el que fue el primer entorchado internacional para la selección femenina. En 2022, el 28 de agosto, la selección española se colgó el oro en el Mundial sub-20 de Costa Rica. En el estadio Nacional de San José, la Roja derrotó por 3-1 a Japón con una diana de Inma Gabarro y un doblete, precisamente, de Salma Paralluelo, Ayer añadió una nueva medalla en categoría absoluta, lo que le convierte en la única futbolista en lograrlo.

Además, España completó un éxito que tampoco tiene parangón, pues es la vigente campeona mundial en las categorías sub-17, sub-20 y absoluta, lo que demuestra la pujanza y el crecimiento del fútbol femenino español.

Pero es que Salma lo ha logrado, además, siendo protagonista. La zaragozana, una de las mejores jugadoras del conjunto dirigido por Jorge Vilda, recibió el premio a la mejor jugadora joven del torneo y la inglesa Mary Earps recibió el premio a la mejor guardameta. Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue reconocida como la mejor jugadora (MVP) del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

La jugadora barcelonista fue elegida con el Balón de Oro del Mundial por delante de la también Jenni Hermoso, delantera del Pachuca mexicano, y de la defensa sueca Amanda Ilestedt. La japonesa Hinata Miyazawa ha sido la máxima goleadora del Mundial con cinco tantos, uno más que la francesa Kadidiatou Diani, la alemana Alexandra Popp, la neerlandesa Jill Rood y la sueca Amanda Ilestedt, y Japón fue galardonado con el premio al juego limpio.

La internacional española Salma Paralluelo, elegida la Mejor Joven del Mundial femenino, dijo que está «súper feliz» por la conquista de una Copa del Mundo con la que han hecho historia. «Estoy súper feliz, sabíamos que no iba a ser fácil, pero esta Copa del Mundo tenía que ser nuestra, nos la merecíamos, es un sueño de todas y de todo un país», aseguró.

«El vestuario es una locura, estamos celebrando, hablando con las familias, súper emocionadas. Todos los mensajes son positivos, hemos hecho historia y esto es grandioso. La alegría ha sido compartida, he llorado y he hablado con mi familia, para mí ellos son todo. Me han dicho que nos lo merecíamos», dijo a RTVE.

Su palmarés es impecable. Campeona, como atleta, de 400 metros vallas y de Relevo en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (Bakú, 2019). Campeona, como futbolista, de Europa y del Mundo con la selección sub-17 en 2018 (Lituania y Uruguay), del Mundo con la selección sub-20 en 2022 y con la absoluta.

Con tan solo 19 años acapara títulos y reconocimientos. Ha sido premiada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que ahora la ha propuesto como hija predilecta de la ciudad, por el Gobierno español con el premio Princesa Leonor a la mejor deportista menor de 18 años y ha sido nombrada Aragonesa del Año en deportes en 2019 y mejor deportista individual en los primeros premios Mujer y Deporte, en ambos casos concedidos por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.