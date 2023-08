Fue un dolor de cabeza para la zaga inglesa, remató al poste en una ocasión, pudo encontrar el gol en varias más e hizo vibrar a toda una comunidad y un país con su potencia, rapidez y calidad técnica. Llegó, incluso, a botar ella misma varios saques de esquina. La final de Salma Paralluelo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue soberbia y le garantizó el premio a la mejor jugadora joven de un certamen en el que la zaragozana se ha destapado ante el mundo.

Más allá de las felicitaciones por el partido y la primera estrella, que ha provocado que la sociedad aragonesa se rinda ante la atacante del Barcelona, el gran logro de Salma Paralluelo y las suyas es el de inspirar a una nueva generación y darles la valentía y las ganas de dar el paso definitivo a favor del fútbol femenino. «Salma es especial y única. Estamos delante de la mejor jugadora del mundo en los próximos años», asegura Cristina García, directora general de Deporte del Gobierno de Aragón. «Es la única en ser campeona sub-17, sub-20 y absoluta y tiene todo el futuro por delante. Por sus cualidades técnicas y físicas, está destinada a ser la mejor», argumenta.

Allá por 2013, otra aragonesa logró el campeonato del mundo absoluto: la waterpolista Andrea Blas. «Creo que todavía no estará creyéndose lo que ha conseguido tras tanto sacrificio por su parte. Son muchas horas de entrenamiento, estar lejos de su familia y de sus amigos», reflexiona Blas. «Al final, todo tiene su recompensa y estará en una burbuja. Todavía no será consciente de lo que consiguió el domingo», indica la zaragozana.

Para Félix Brocate, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, el éxito no tiene precedentes y supone un antes y un después para el fútbol femenino. «Han conseguido enganchar a muchos aficionados que no estaban tan seguros de que el fútbol femenino era tan atrayente como ha sido. Ha sido un exitazo dentro del fútbol y un verdadero descubrimiento», manifiesta Brocate. «A partir de ahora, debemos valorar que el fútbol femenino es una realidad y atrae. Es lo mejor que le ha podido suceder al deporte femenino», agrega el concejal.

Referentes del futuro

La importancia del hito traspasa lo futbolístico, incluso lo deportivo, ya que permite prever un futuro muy positivo para las niñas aragonesas, que han encontrado en Salma un espejo en el que mirarse. «Lo más importante es tener referentes para que las niñas que jueguen sean cada vez más. Eso se consigue teniendo a Alexia, Aitana, Olga o Salma», expresa Cristina García. «Con su figura, se va a notar un incremento de licencias en Zaragoza y Aragón», afirma, lanzando un mensaje hacia los equipos de fútbol. «Ahora es cuando las administraciones y los clubs deben poner de su parte para que este impulso continúe con mejores condiciones para las niñas y mejores competiciones».

Asimismo, el impulso del que habla García se traduce también en inspiración y voluntad de lucha en las nuevas generaciones. «Lo que esto consigue es que muchas niñas y niños que quieran practicar un deporte tengan unos buenos referentes. Pueden fijarse en las deportistas, ya no solo futbolistas, y ver que el deporte no solo es masculino. Esto no tiene género», reflexiona Andrea Blas.

«No es que el deporte femenino zaragozano esté creciendo, sino que ahora se le está dando más visibilidad. Las chicas de la selección de waterpolo llevan mucho tiempo llegando a finales y consiguiendo medallas, y ahora es cuando se les está viendo realmente. Desde bien pequeñas, consiguen títulos», reivindica Blas.

«Vimos a más de 1.100 personas seguir la final en el Siglo XXI un domingo en pleno mes de agosto, con mucha presencia de gente joven. Salma es un espejo en el que se van a mirar a partir de ahora y debemos aprovecharlo bien», considera Brocate. «Hay que apostar por el deporte femenino porque es una realidad. Ella nos va a servir de ayuda para emprender proyectos como la Ciudad Inteligente del Deporte, que contará con un estadio en el que podremos ofrecer clases de tecnificación para muchas niñas», dice.

Para Cristina García, este momento es clave de cara al futuro del fútbol femenino aragonés y español. «Este Mundial es un punto de inflexión. El fútbol femenino ya estaba en auge, pero hoy somos campeonas del mundo con todo lo que ha costado», sostiene. «Muchas mujeres han derribado barreras y luchado para que la selección sea hoy campeona del mundo», sentencia García.