La silla que le había diseñado su nuevo equipo, el ‘team’ del campeón italiano desaparecido Fausto Gresini, ahora dirigido por su viuda Nadia Padovani que, un año antes ya había tenido la habilidad, la picardía y listeza de fichar a su hermano Alex, bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2, tenía inscrito en su respaldo, patrocinado por Estrella Galicia, uno de los incondicionales patrocinadores de la familia de Cervera (Lleida), el mensaje de “levántate y disfruta”.

Y, a decir verdad, a decir de los excelentes cronos realizados en el test de Cheste (Valencia), el martes después del GP de Valencia, Marc Márquez Alentá se lo pasó en grande aquel día cuando, con una sola moto, lo que le impedía forzar pues, de caerse, se quedaba sin test, al no poseer una segunda ‘Desmosedici’, logró el cuarto mejor tiempo de la jornada, muy por delante de un montón de campeones, incluso el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, que reconoció haber acertado: “Cuando me enteré que Marc había fichado por Ducati, pronostiqué que estaría entre los mejores del test de Valencia y, ya ven, no me he equivocado”.

En aquellos días, Márquez no podía hacer comentario alguno sobre la Ducati, pues estaba probándola con el permiso de Honda, con quien tenía contrato hasta el pasado domingo. Hoy, primero de enero, estreno del 2024, el primer día de su contrato con el equipo de Nadia Padovani, MM93 sí ha hablado, aunque lo ha hecho muy brevemente, a través de la cadena DAZN, de la que es embajador.

"Me pude adaptar a la Ducati mucho más rápido de lo esperado”, ha comentado Márquez, confirmando las impresiones que todos los ingenieros de la firma de Borgo Panigale y, por descontado, del equipo de Faenza, sacaron de aquellas siete horas de entrenamiento. “Muy pronto me encontré muy bien, con muy buenas sensaciones. El tiempo salía sin buscarlo de forma exagerada".

Los hermanos Marc y Alex Márquez serán presentados, el próximo día 20 de enero, en Riccione (Italia), como nuevos pilotos del equipo Gresini Ducati de MotoGP

"La Ducati es una moto diferente (a la Honda), con un estilo diferente. Salto a la moto campeona, así que todo está en mis manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto", prosiguió el corredor.

El ocho veces campeón del mundo fue deprisa desde el primer momento, pero al final pudo forzar la máquina un poco más, al colocar un juego de neumáticos nuevos, con el que buscar el mejor tiempo, ese que le dejó a 171 milésimas de Viñales.

Las conclusiones de su estreno con Ducati no podían ser mejores, aunque, como es normal, en un solo día se quedaron muchas cosas por probar. "La velocidad está ahí, pero aún me quedan muchas cosas por entender. Ya no tanto para ir más rápido, sino para ser más constante y pilotar como a mí me gusta, más cómodo sobre la moto. Y, sobre todo, a nivel de comunicación con el equipo", reseña.

"Llevaba once años trabajando con un grupo, ahora es un grupo nuevo, pero mi nueva familia me ha recibido muy bien y eso siempre es agradable”, remachó Márquez, que, el próximo día 20, participará en la presentación de la escudería Gresini, en la sala Cocorico, de Riccione, con su hermano Alex, que volverá a ser, como ya ocurriera durante un año, en el equipo Repsol Honda. La próxima vez que salte a la pista con la Ducati será en el test colectivo que se llevará a cabo en Malasia, del 6 al 8 de febrero.