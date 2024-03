El triunfo de los currantes del fútbol aragonés

Nada más levantarse, recibieron un mensaje del seleccionador, Richi Civera: «¿Cómo sienta despertarse siendo campeones de España?». «Pues no lo sabemos aún», «no somos conscientes», responden los dos goleadores de Aragón en la final de la Copa de las Regiones de la UEFA, Isaac Boudaoud y César San Agustín. Dos currantes del fútbol en su acepción más literal. «El domingo por la tarde ya pensaba, mañana se me acaba lo bueno…», dice San Agustín, que este lunes a primera hora ya estaba en su puesto de trabajo en la multinacional de piensos para lechones en la que trabaja haciendo carga y descarga, albaranes y lo que toca. «Cuando no trabajo entreno y cuando no entreno, trabajo», explica Boudaoud, propietario de un restaurante en Cuarte junto a su madre, el Asador El Molino Rojo.

César San Agustín, delantero curtido en mil batallas en Tercera RFEF, pichichi esta temporada gracias a los 14 goles que acumula con la UD Fraga, tuvo que pedir días de vacaciones para ir este fin de semana a Madrid a proclamarse campeón de España. Sus compañeros estuvieron muy pendientes de los partidos. «Sí, me pidieron que les pasara el enlace y me han dado la enhorabuena. No es ser campeón del mundo pero estaban contentos. Ya les decía, ‘un respeto que estáis hablando con un campeón de España’», explica divertido el goleador.

Aragón llegó a esta fase final superando en cuartos a una de las grandes favoritas, Madrid. En semifinales tuvieron que remontar dos veces ante Andalucía y, en la final, también se adelantó Galicia. «El camino ha sido muy, muy cuesta arriba pero este grupo de jugadores se repone a cualquier situación. Tiene un gen competitivo fuera de lo normal. En la semifinal superamos dos situaciones muy críticas y el equipo fue a por el partido además con un fútbol asociativo y combinativo digno de mención», destaca el seleccionador, Richi Civera.

Isaac festeja el gol del triunfo de Aragón. / REAL FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL

Galicia se adelantó en el minuto 9 pero antes del descanso, César San Agustín puso el empate. «Me tira Isma un balón por la banda, me voy bien, veo a Rodrigo que viene a recibir, veo que le puedo tirar la pared, él ve también muy bien el movimiento que hago y finalizo muy bien, la verdad, me sale un buen gol», dice el punta. En la segunda parte Isaac culminó la faena con otro golazo. «Se me puso de cara, la verdad es que tuve un poco de suerte porque se resbala el lateral pero esas oportunidades hay que aprovecharlas. Se me ocurrió pegarle desde lejos y esas entran o no entran y tuve la suerte de que entró», explica.

Tras el partido, la celebración. «Al final lo celebras pero tampoco… no eres consciente del logro que has hecho. Ser campeón de España no lo puede decir cualquiera, hay mucho nivel en todas las comunidades y Aragón que siempre se ha dicho que a lo mejor no es tan potente pues hemos sacado a relucir la potencia que pueden tener los jugadores de aquí», señala San Agustín. Para todos los protagonistas fue lo más importante que les ha sucedido en el fútbol. «Para mí es de los mayores logros que he tenido si no es el mayor», añade el delantero.

«Es lo máximo. A nivel profesional es lo máximo que he alcanzado, para la federación es un hecho histórico porque no olvidemos que vamos a representar a España a nivel europeo, no solo a Aragón. Estamos hablando de unas cotas máximas, no se puede pedir más. Lo siguiente sería ganar esa competición europea», apunta Richi Civera.

Para Boudaoud este momento compite con otro muy especial que pudo vivir hace un año, el partido de Copa entre el Fuentes y Osasuna. «Son mis dos imágenes del fútbol, lo que me hace perseguir ese sueño, el partido contra Osasuna, que lo viví tanto a nivel de medios como de apoyo del pueblo que fue una pasada, fue el momento más cercano al profesionalismo. Hubo más gente en aquel partido pero repercusión igual ha tenido más este, no sé con cuál me quedo porque son dos momentazo». Y es que esta es una selección amateur, ninguno se gana la vida con el fútbol. Juegan por placer, para disfrutar, y nunca podrán olvidar esta experiencia. «Richi ha creado una gran familia, ha sido brutal conocer a estos compañeros», señala el jugador del Cuarte.

Pero el triunfo en la fase nacional no es el final, sino un punto y seguido. Ahora Aragón debe jugarla ronda intermedia contra los rivales de Bielorrusia, Moldavia y Bulgaria. Esa fase debe disputarse antes del 6 de diciembre de este año, en una sede por determinar, y los ocho campeones de cada grupo jugarán la fase final que ha de celebrarse la primera quincena de junio o julio de 2025 en uno de los países clasificados. «Es una ilusión tremenda representar a tu país y más con Aragón, nos hace mucha ilusión», dice San Agustín. Todos piensan lo mismo, seguir trabajando y disfrutando del fútbol.