Barbastro y Utebo logran sendos empates sin goles

El Barbastro y el Utebo comenzaron la jornada de Segunda RFEF sumando sendos empates a cero contra el Arenas de Getxo y la Real Sociedad C, respectivamente. El equipo de Dani Martínez volvió a sumar fuera de casa gracias a una actuación estelar de Biarge bajo palos, que desbarató todas las ocasiones locales. Pablo Gállego tuvo un mano a mano que no pudo concretar en la segunda mitad y el marcador no se movió.

Por su parte, el Utebo continúa asentado en los puestos de playoff y se trajo un punto de San Sebastián en otro encuentro muy serio en el que incluso tuvo sus opciones de triunfo en el segundo periodo

FICHA TÉCNICA ARENAS DE GETXO: Diego Carrio, Sillero, Beñat Garro, Santamaría, Leiza (Trincado, m. 85), Alfaro, Baqué, Huete (Escobar, m. 65), Diego Lamadrid, Álvaro García (Villanueva, m. 85) y Alex Valiño (Gabriel, m. 65). BARBASTRO: Biarge, Val (Bautista, m. 86), Jaime, Mingotes, Gascó, Quique Rausell (Crespo, m. 56), Requés (Franki, m. 68), Israel, Javito, Soule (De Mesa, m. 56) y Marc Prat (Gállego, m. 86). ÁRBITRO: Víctor Castellanos (Colegio cántabro). Mostró amarillas en los visitantes a De Mesa y Val. Además expulsó con roja directa a Óscar Arroyo. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Nuevo Municipal de Gobela.

FICHA TÉCNICA REAL SOCIEDAD C: Aitor Fraga; Zubelzu, Larrañaga, Guibelalde, Garro (Pontones, m.62), Ropero (Arruti, m.81), Orobengoa, Cristian Canales (Crespo, m.46), Hugo Martín (Lete, m.62), Domenic E. Torres, Darío Ramírez. UTEBO FC: Joel Jiménez; Sarriegi, Meseguer, Toni Pérez, Jorge Adán (Leiton, m.82), Eneko Azurmendi (Luis Forcén, m.75), Ángel Pérez, David Sánchez, Ballarín (Hernández, m.75), Álvaro Barrero (Iglesias, m.82), Diego Suárez. ÁRBITRO: Guillermo Cueto Amigo. Amarillas para la Real Sociedad C a Larrañaga, Orobengoa y el preparador de porteros, Mikel Saizar, y en el Utebo a Sarriegi, David Marín y Meseguer. INCIDENCIAS: Partido disputado en Zubieta correspondiente a la jornada 28 del Grupo 2 de Segunda RFEF.

El filial del Real Zaragoza recibirá el domingo a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva al conjunto vitoriano en un choque entre dos equipos filiales de jóvenes jugadores y la victoria blanquilla le supondría auparse al quinto puesto.

El Brea, que es colista, cada vez tiene más difícil la permanencia ya que lleva seis jornadas sin ganar y está a doce puntos de la salvación. Visita este próximo domingo a las 17.00 horas al Tudelano, un rival que está en la parte media de la tabla por lo que no tendrá fácil sumar los puntos.