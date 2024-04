El CH Jaca, un club de "cantera, cantera y cantera"

Ante todo, el CH Jaca es un equipo que apuesta por gente de la casa, ya que de los 24 jugadores que lo componen, 22 se han formado en la cantera jaquesa. De esta manera han sido capaces de coronarse por decimoquinta vez como campeones de la Liga Nacional de Hockey Hielo, a tan solo una victoria de las dieciséis que posee el CHH Txuri-Urdin, el conjunto más laureado a nivel nacional.

Este club, que parece una familia, lo preside desde el año 2019 Antonio Betrán, tiempo suficiente para haber presenciado cómo su club conquistaba dos Superligas y dos Copas del Rey. Pero a pesar de estar acostumbrado a estos éxitos, expresa que se lo merecen todos y cada uno de los miembros del club: «Significa algo muy importante, porque todo el trabajo de una temporada queda reflejado en un título. Todo comienza a final del mes de septiembre, pero ya en agosto empezamos los entrenos y es un esfuerzo enorme de parte de todos los que componen el club, entrenadores, jugadores, utilleros...».

El desenlace de esta final llegó después de que el conjunto aragonés completase una tremenda remontada ante el Majadahonda, pasando de un 0-2 en contra en la eliminatoria global a un 3-2 a favor del CH Jaca. Antonio explica cómo se vivió esta gesta: «La serie final de los playoffs ha sido llamativa porque al Majadahonda en fase regular le habíamos ganado cómodamente, pero en los dos primeros encuentros ellos jugaron muy bien y a nosotros nos salió todo mal. Pero en Madrid jugamos al nivel y se equilibró la eliminatoria».

El afirmar que el club jaqués parece una familia no es una exageración, ya que Adrián y Guillermo Betrán, este último capitán, son los hijos de Antonio y es inevitable no sentir orgullo, a pesar de ser algo ya habitual verlos en lo más alto: «No te voy a mentir, estamos acostumbrados a ganar, pero ver que es la cantera la que ha logrado el título es una alegría para todos. Somos un club de cantera, cantera y cantera, la mayoría son jugadores de aquí, con el mérito que esto tiene, ya que los demás equipos tiene varios extranjeros», afirma.

El presidente del CH Jaca cree que los próximos objetivos del club no deben medirse solo en títulos: «El club es muy complejo, tiene varias disciplinas como son curling, patinaje y hockey. Siempre queremos superarnos, pero no en triunfos y títulos, sino con cada vez más masa social, más deportistas, que nos vayamos asentando cada vez más después de 50 años», explica Antonio.

Por otro lado, Guillermo Betrán desvela el porqué del cambio de actitud del equipo tras la segunda derrota en la serie por 4-10 ante el Majadahonda: «Hay dos partes, individualmente no estuvimos bien y ese fin de semana no hubo ningún jugador que destacara, no estuvimos a nuestro nivel de la temporada. La segunda es que el rival nos estudió muy bien, con un gran trabajo de vídeo y los jugadores lo ejecutaron a la perfección. Luego fue al revés, hicimos autocrítica y les analizamos bien y ya cambió la película, llevando la iniciativa». Además, el capitán afirma que el conseguir la Liga era «el objetivo principal de la temporada».

Con este decimoquinto título se acercan al CHH Txuri-Urdin, con uno más que los aragoneses, que tendrán la temporada que viene la oportunidad de igualar ese récord: «Yo creo que es otro aliciente más el hecho de ir cogiendo poco a poco al Txuri-Urdin y estar a su nivel es una motivación para seguir y un conseguir el objetivo», afirma Guillermo.

Pero no hay tiempo de descanso para el CH Jaca, ya que este fin de semana, el 13 y 14 de abril, disputa la ‘Final Four’ de la Copa del Rey. Aunque, como afirma su capitán, el equipo contará con una gran ventaja, el jugar delante de su afición, puesto que el Pabellón de Hielo acoge esta cita: «Habiendo ganado ya la Liga se puede ver de dos maneras, como que te quitas la presión y otra como que estás obligado a ganar. Jugamos en casa, que es un factor importante, y somos conscientes de que somos uno de los favoritos».

Pero Guillermo también tiene en cuenta el desgaste con el que llega el equipo tras unas semanas duras: «Físicamente, no hemos llegado mal de todo. El 10-4 nos mermó mucho. No nos encontramos mal, por suerte tenemos una plantilla amplia con la que rotamos mucho y podemos llegar frescos», afirma.