Los jóvenes de hoy en día se preocupan por su salud más que por el dinero, el trabajo o el amor. El ejercicio, la salud mental y la alimentación son los temas que más les interesan, y para informarse de estas cuestiones, internet y las redes sociales son la segunda fuente de información a la que más recurren.

Son los resultados del estudio La innovación tecnológica aplicada al cuidado de la salud: La mirada de adolescentes y jóvenes de la Fundación FAD y la farmacéutica Pfizer en base a 1.500 encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años.

El informe revela que dos de cada tres jóvenes encuestados se preocupan mucho o bastante por su salud, hasta el punto de que el 34% utiliza todos los días internet para cuestiones relacionas con su cuidado. Además, de acuerdo con el estudio, el 70% de los jóvenes consulta las redes cuando presenta algún síntoma o no se encuentra bien.

De la salud mental a la dieta

Usar las redes para cuidarse es una opción en boga entre la gente joven. Según Silvia del Río, estudiante zaragozana de 19 años, este tipo de contenidos está cada vez más presente en las plataformas. "De lo que más se habla es de salud mental, así que inevitablemente los ves, y también me interesa", explica.

Cuando le pasa algo relacionado con su salud física, esta joven suele consultar en internet o a sus padres "si son síntomas leves o cosas muy básicas, como un catarro o la alergia". La accesibilidad y rapidez para acceder a la información son los puntos a favor de estas herramientas.

Diferencias entre chicos y chicas

Según el estudio de la Fundación FAD, hay diferencias en el uso que chicos y chicas hacen de la tecnología digital para informarse sobre su salud. Las publicaciones sobre salud mental y estética interesan más a las chicas, y las de actividad física y alimentación, a los chicos.

Es el caso de Samuel Navas, estudiante universitario de 18 años, que suele consultar información en redes "una o dos veces por semana". "Sobre todo sigo mucha una cuenta de comida sana, donde dan recetas para cuidarse", cuenta este zaragozano.

A la hora de seleccionar la información, Samuel se fija sobre todo en las interacciones de las cuentas. "Suelo entrar y ver un poco el feed y, depende de si tiene muchos comentarios y 'me gustas', le doy a seguir".

No ocurre lo mismo cuando tiene algún signo de enfermedad. "No suelo recurrir a internet porque no suele ser muy certero. Prefiero ir al médico o preguntarle a mi madre que mirarlo por internet", detalla.

Redes sociales, webs y aplicaciones

La inmensa mayoría de jóvenes utilizan las redes e internet para obtener información sobre su salud, y también emplean aplicaciones para controlar su estado físico.

Ainhoa Álvarez, alumna de Bachillerato de 21 años, intenta no guiarse por internet "porque puede haber mucha desinformación" y no usar mucho las redes sociales, pero sí utiliza las aplicaciones relacionadas con la salud, como las de control de la menstruación o de salud del corazón, que cuentan los pasos y pulsaciones.

Si tiene algún síntoma de enfermedad, "no me suelo fiar mucho pero sí que suelo mirar en internet para ver qué me pasa", aunque si cree que puede tratarse de algo grave, "voy al médico".

Los riesgos de consultar a 'doctor Google'

La tecnología puede ser una aliada a la hora de cuidar de nuestra salud física y mental. Sin embargo, recurrir a doctor Google o doctor Intagram también conlleva algunos riesgos.

Guillermo Viguera, médico residente de medicina de familia y comunitaria y vocal de médicos jóvenes del Colegio de Médicos de Zaragoza, ve en su consulta a gente de todas las edades que ha buscado sus síntomas en internet antes de ir al médico, algo que no es malo de por sí.

"La propia búsqueda a veces puede ayudar a controlar la situación cuando se trata de problemas leves. El autocuidado es importante en un sistema de salud tensionado como el que tenemos", indica este médico de cabecera de 29 años.

No obstante, advierte de que "la información incompleta para cualquier síntoma se va a al diagnóstico más grave", y eso puede generar ansiedad en algunos pacientes con síntomas leves que los magnifican.

También existe "mucha información sesgada de marcas publicitarias y determinados tipos de empresas que en forma de artículos en internet y consejos de autocuidado, encubren publicidad de determinados productos", alerta el doctor.

Como joven, Guillermo Viguera también hace uso de aplicaciones para el cuidado de la salud aunque a la hora de informarse "voy a fuentes médicas". ¿Su consejo a la hora de buscar información? Si se trata de perfiles en redes, mejor que sea un sanitario y discernir si se trata de un tema de salud o un evento promocional. En Internet, recurrir a las web de Salud Informa, del Ministerio de Salud y de sociedades científicas, donde hay mucha información para pacientes.

"La información nunca está de más siempre que no genere ansiedad", concluye.