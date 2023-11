Los alumnos de 2º de Bachibac tuvieron la suerte de asistir, el pasado viernes 17 de noviembre, a una charla de Dino Valls, uno de los artistas aragoneses con más proyección internacional, en una actividad organizada por el departamento de Francés del IES Pablo Serrano de Zaragoza, único centro en Aragón donde se imparte esta modalidad de Bachillerato que permite obtener la doble titulación de Bachillerato español y francés.

Dino Valls nació en Zaragoza en 1959. Aunque con una fuerte afición por el dibujo, aprendida de su padre, no estudió Bellas Artes sino Medicina. Solo después de su licenciatura en Medicina en la Universidad de Zaragoza, decidió dedicarse profesionalmente a la pintura. Para elegir sus referencias y sus maestros, se considera un autodidacta.

Durante su charla en el centro, el artista explicó al alumnado su obra, además de su concepción del arte y su método de expresión. Además, empatizó con los alumnos, a los que animó a perseguir sus sueños y les mostró su apoyo de cara al decisivo examen que realizarán a final de curso.

Las reflexiones de los estudiantes de Bachibac

"Personalmente, me encantó la idea que nos quiso transmitir, de que sus cuadros no poseen un único sentido ni un trasfondo exclusivo, sino que el cuadro emana en cada persona unos sentimientos y, esos mismos, son los que otorgan un significado", cuenta Alan Gómez Guyón, alumno de 2º de Bachibac de Humanidades y ciencias sociales.

"Su obra, dotada de un inmenso carácter realista, es capaz de dejar boquiabierto a cualquiera que la contemple, pues el minucioso detalle con el que es realizada es digno de admiración", añade.

Lo que más le gustó a este estudiante de la charla fue “la cercanía con la que trató a los alumnos un artista de semejante calibre como es Dino Valls, quien respondió a nuestras preguntas con total naturalidad y con un ansiado deseo de dejar en nuestro pensamiento un lugar para la reflexión. Sin duda fue una experiencia enriquecedora”.

Por su parte, a la alumna María García Langa, de 2º de Bachibac de Ciencias le sorprendió mucho la pintura de Dino Valls, ya que nunca había visto nada por el estilo. “Como alumna de segundo de Bachillerato de Ciencias, me llamó mucho la atención el enfoque científico de su pintura. Me pareció muy curioso poder encontrar referencias a la biología, la anatomía y a otras ciencias en su pintura, ya que este no suele ser el tema sobre el cual giran las obras de otros autores”.

En cuanto a la presentación, le pareció "una experiencia única ya que fue el propio autor quien nos explicó el mensaje oculto que hay detrás de sus distintos cuadros, esto es algo que no sucede todos los días".

Además, concluye: "Tuvimos la oportunidad de comprender su manera de trabajar, así como el procedimiento de algunas de sus obras o su proceso creativo. A su vez, contó pequeñas anécdotas e hizo varias reflexiones que hicieron que esta experiencia fuera aún más enriquecedora. Valoro mucho el tiempo que nos dedicó, así como sus enseñanzas, ya que nos brindó una oportunidad excepcional".