Todos hemos oído alguna vez lo mal que se pasa en Bachillerato, lo mucho que hay que estudiar y la poca salud mental que te queda al acabarlo, pero ¿todo esto es cierto?, ¿o son sólo mitos, que se pasan generación tras generación?

Para eso estamos nosotras, dos (buenas) estudiantes de segundo de Bachillerato, para resolver todas estas cuestiones, y motivar a todos los estudiantes de ESO a iniciar el apasionante (o no) camino de bachillerato.

En primer lugar, no vamos a ser nosotras quien neguemos lo evidente: Sí, bachillerato es un camino duro, semanas de estrés, noches en vela…Pero nos gustaría recordaros que lo más importante es que cuando vayas a cerrar tu etapa en la ESO, te pares a pensar que es lo qué te motiva, qué te gustaría estudiar en un futuro, o cómo te ves cuando piensas en ti dentro de 10 años. Sabemos que eso no es una tarea fácil, y no está mal no tenerlo claro, pero tener un objetivo que te anime a seguir adelante en esas épocas de exámenes siempre será una ventaja.

En el caso en el que no sepas qué quieres estudiar, no te desanimes ni te fuerces a encontrar algo, con el tiempo todo el mundo termina encontrando su vocación. Sin embargo, es importante que recuerdes que Bachillerato no es la única opción, existen grados de todos los tipos: de ciencias, de letras, del sector de la salud, de finanzas, mecánica…

Pero si finalmente te has decidido a entrar en el maravilloso mundo de Bachillerato te damos la bienvenida. Tienes que saber que independientemente de qué vía escojas (ciencias, tecnología o humanidades) todas tienen su dificultad y tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles, si te encantan los números o los problemas de pensar probablemente tu mejor opción sea un camino científico; pero si por el contrario te va más la historia, literatura, todo lo que tiene que ver con letras puras, tu mejor opción son las humanidades sin duda.

"Aunque duros, Bachillerato es una época de diversión, fiesta y de hacer amistades que os durarán toda la vida"

Bachillerato no es un camino de rosas, y te tocará tropezar unas cuantas veces hasta que las cosas te salgan bien, pero siempre que te rodees de gente buena, y que te aporte cosas positivas, y que te centres en tu objetivo, conseguirás sin ninguna duda todo aquello que te propongas. Así que, aunque os hayamos metido un poco de miedo al principio, o os lo hayan metido vuestros hermanos mayores, primos o amigos, tenéis que saber que los dos años de Bachiller, aunque duros, son una época de diversión, fiesta y de hacer amistades que os durarán toda la vida.

En resumen, y a modo de consejo final, no os dejéis influenciar por nadie, estudiar lo que os gusta, esforzaros por conseguir todas vuestras metas y hacer lo que os haga felices y sea mejor para vuestro futuro.