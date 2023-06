La derrota socialista en las elecciones autonómicas y municipales del 28M ha empujado a Pedro Sánchez a tomar una decisión para muchos inesperada: adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Un anuncio que llegó en menos de 24 horas de conocer el resultado de los comicios y que ha puesto sobre la mesa de muchas familias un gran interrogante: ¿puedo librarme de una mesa electoral si ya he reservado mis vacaciones?

Lo cierto es que la noticia despertó gran revuelo entre los ciudadanos, los dirigentes políticos que optan a la Presidencia del Gobierno y los profesionales de la comunicación, que apenas tienen tiempo para preparar la cobertura de esta ambiciosa (y todavía más tensionada) campaña electoral. La viral reacción de la periodista Ángels Barceló durante el anunció de Sánchez es fiel retrato del espíritu de estos días.

Pero no solo por el futuro político de España, sino por lo complicado de estas fechas, en las que muchas personas ya han organizado su viaje por vacaciones. Una circunstancia que puede torcerse si son llamados a las urnas en calidad de presidente o vocal con la consiguiente renuncia del vuelo y hotel. Perder las vacaciones (y el dinero que suponen) no es agrado de nadie pese a cumplir con el deber democrático.

¿Cuándo sabré si soy miembro de la mesa?

Los presidentes y vocales de las mesas, al igual que dos suplentes por cada uno de ellos, son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, según recoge la ley. Es decir, entre el 24 y el 28 de junio. Así, conviene estar alerta a las notifaciones de correo que lleguen al hogar, y que pueden anunciar la llamada a la mesa electoral.

A partir de este momento, los ciudadanos disponen de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá en cinco días y comunicará al interesado su decisión.

ENCUESTA | ¿Qué te parece el adelanto de las elecciones generales a julio? A favor de que se vote cuanto antes 271

En contra de que sean en verano 244

Se deberían haber mantenido a finales de año 33 Votar

Casos que te eximen de ser presidente o vocal

La Junta Electoral Central emitió en 2011 una instrucción con una lista de supuestos en los que estaría justificada la excusa de la persona designada. Una lista que, no obstante, está abierta.

Entre las distintas causas que se pueden alegar, se distingue entre motivos personales, familiares o profesionales. En algunos casos no hay duda sobre la justificación para no acudir, por lo que solo hay que acreditar la circunstancia.

En cualquier caso, aprovechando que se trata del mismo prodecimiento que en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, no está de más recordar los motivos que eximían de ser presidente o vocal de mesa en los comicios del 28M. Sin embargo, entre ellos no se espicífica el asunto de las vacaciones de verano.

Entonces... ¿puedo librarme si estoy de vacaciones?

Te puede interesar: Aragón Como locos a por los votos

Entre las causas que evitan estar en la mesa electoral el 23J no figura ningún caso relacionado con tener adquiridos billetes o reservas de alojamientos por motivos vacacionales. Así, es la Junta Electoral de Zona la que decide si se admite o no la alegación. “El interesado no solo deberá acreditar documentalmente la previsión de celebración del evento, sino también el carácter inaplazable del mismo o los perjuicios económicos en caso de suspensión”, recoge una instrucción de la Junta Electoral Central.

Por ello, si uno recibe el comunicado de que tiene que estar en mesa electoral, pero ya ha pagado su hotel o vuelo, es fundamental presentar toda la documentación y acreditar las circunstancias por las que se pide no estar en la mesa electoral. Cuanta más información, mejor, aunque esta no garantice nada.