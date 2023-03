El empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', viajó hasta Alicante para ofrecerle al entonces responsable de la Comandancia, Manuel Muñoz, "un producto único y novedoso para combatir las humedades", según recoge la declaración que el mando, ya en situación de pase a la reserva, prestó ante el Servicio de Asuntos de Internos (SAI) de la Guardia Civil.

La visita del constructor, investigado por la adjudicación de cerca de dos centenares de obras en acuartelamientos del Instituto Armado, once de ellas en la provincia de Alicante, se produjo después de que se lo "recomendara" el teniente general Pedro Vázquez Jarava, responsable en esos momentos de la subdirección general de Apoyo de la Guardia Civil, también encausado en este proceso y del que dependían las contratas.

Completan la lista de los cuatro investigados hasta el momento por estos hechos el entonces responsable de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso, y un trabajador autónomo al que Mon contrató para que le ayudara ante la imposibilidad de abarcar el volumen de trabajo al que tuvo que hacer frente en apenas dos años.

Un mando constata que "no hubo problemas de crédito porque se descentralizaron 500.000 euros cuando lo normal eran 300.000"

Entre 2016 y 2017 el empresario emitió cien facturas al Instituto Armado por un importe cercano a los dos millones de euros. Los responsables de al menos siete comandancias han coincidido en manifestar que las adjudicaciones vinieron determinadas por Vázquez Jarava.

La investigación detectó que Mon facturó y la Guardia Civil pagó obras "que no se habían ejecutado, que se habían acometido de manera parcial, deficiente o defectuosa o sobredimensionadas en relación a los trabajos verdaderamente realizados".

En este apartado y en relación a Alicante se cita que el presupuesto para la reparación de tejados, vestuario femenino y garaje de la Comandancia de Alicante, emitido por Angrasurcor S.L., una de la mercantiles de Mon, "ascendería a10.523 euros habiéndose facturado por importe de 39.576 euros".

En cuanto a la "reforma y pintura en exteriores en los cuarteles de Castalla, Cocentaina, Jacarilla, Banyeres, San Miguel de Salinas, Muro de Alcoy y Benidorm" concluye que las actuaciones "no han sido ejecutadas en su mayoría y las que sí lo fueron se ejecutaron malamente y en la actualidad no se encuentran en buenas condiciones, presentando graves deficiencias apreciables a simple vista y que no se pueden achacar a la degradación natural fruto del transcurso de tiempo".

Los investigadores del SAI también han citado a declarar al entonces responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante quien concretó que "no hubo problemas en cuanto al crédito puesto que la descentralización alcanzó unos 500.000 euros cuando en otros ejercicios lo corriente solían ser unos 300.000".

A preguntas de los investigadores, el mando precisó que "las descentralizaciones de crédito extraordinarias normalmente se solicitan a la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana", pero que "en este caso en concreto es posible que se pidiera directamente a Madrid por parte de la propia Comandancia de Alicante", sin precisar más al respecto.

El informe de Asuntos Internos recoge que ni la Comandancia de Alicante ni la de Castellón pidieron las obras que se hicieron y para las que se destinó presupuesto

No obstante, los agentes del SAI, en un informe que obra ya en la causa que instruye una magistrada de Madrid, relacionan esta declaración con un correo fechado en julio de 2018 del interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana donde relata que recibió "una asignación extraordinaria de crédito de 199.980 euros (...) aun cuando las actuaciones en los acuartelamientos de Torreblanca y Vall de Uxó (obras adjudicadas a una de las empresas de León Tejera) no fuesen solicitadas expresamente, la misma circunstancia que se produjo en cuanto a la asignación de crédito para actuaciones similares en otros acuartelamientos de la Comandancia de Alicante", apostilla.

En la provincia las obras se adjudicaron obras en los cuarteles de Dolores (58.062 euros), Orihuela (58.906 euros), Alcoy (59.834 euros), El Verger (59.750 euros) y otras siete actuaciones en Castalla, Cocentaina, Jacarilla, Banyeres de Mariola, San Miguel de Salinas, Muro de Alcoy y la Comandancia de Alicante, que se repartieron un presupuesto total de 39.576 euros. En todos los casos se utilizó la fórmula del contratos menores.

En cuanto a la utilización del "único y novedoso" producto para impermeabilizar fachadas y cubiertas, denominado corcho proyectado y supuestamente aplicado por las empresas de Tejera de León en varios acuartelamientos de la Guardia Civil, recoge el informe que de las declaraciones de distintos jefes de comandancias "se desprende el interés de la subdirección general de Apoyo, y más concretamente de su responsable, el teniente general Vázquez Jaraba, de realizar pruebas o ensayos con dicha técnica o producto novedoso en distintos acuartelamientos durante 2016 y 2017 para comprobar sus posibilidades y resultados".

Sin comprobaciones

No obstante, Asuntos Internos deja claro que "no se tiene conocimiento a día de hoy de que por parte de la subdirección directamente o a través de sus unidades dependientes (Oficina de Presupuestos y Servicio de Acuartelamiento) se solicitaran o emitieran informes o valoraciones sobre este producto novedoso de impermeabilización de fachadas y cubiertas cuyo resultado, al parecer, se pretendía comprobar en multitud de acuartelamientos de la Guardia Civil".

Usuarios del cuartel de Dolores, en cuyas obras de impermeabilización supuestamente se utilizó el corcho proyectado recomendado por Vázquez Jaraba y cuyas bondades cantaba Mon, tuvo goteras apenas unos meses después de acometida la actuación.

"Pintura sucia", "salpicaduras" y "grietas"

Varios agentes de diferentes comandancias corroboraron un informe pericial elaborado el agosto de 2019 donde se detallaba la "falta de cuidado" en las obras realizadas por Mon en la provincia de Ávila al señalar también deficiencias en las obras efectuadas entre 2016 y 2017 por las empresas del constructor canario en sus respectivos acuartelamientos y precisar que se trató de un trabajo "muy poco profesional" con "pintura sucia" que dejó "salpicaduras" y "grietas", informa Europa Press.

Uno de los testigos, un sargento primero del cuartel de Cocentaina, indicó que aunque estaba previsto que se llevaran a cabo obras para la eliminación de humedades y de barreras arquitectónicas, así como de pintura, "en realidad solamente se ejecutó el pintado de las dependencias aunque de manera deficiente".

El agente apuntó que le había llamado la atención "el hecho de que no se retirara el mobiliario y los cuadros de las paredes de las dependencias que fueron pintadas", algo que "demuestra un trabajo muy poco profesional". Y subrayó que llegó a comunicar su queja al Negociado de Apoyo y que "fue personal de mantenimiento de la Comandancia de Alicante para repasar las carencias del trabajo realizado por la empresa".

Un comandante del cuartel de Jacarilla llegó a enviar en 2016 un correo electrónico para dejar constancia por escrito de sus quejas sobre los trabajos de rehabilitación que se ejecutaron en su acuartelamiento.

Según consta en el documento, el agente avisó de las imperfecciones de la obra. "En cuanto a la carpintería metálica de rejas exteriores, solo se ha procedido a pintar de negro su zona exterior (no se ha pintado la zona interior de ninguna reja, observándose óxido en alguna de las mismas)", indicó.

Relató que en la fachada principal se habían pintado zonas "sin haber sido saneadas previamente". "No han sido picadas ni se ha aplicado ningún tipo de armadura de fibra sobre las mismas", añadió, al tiempo que añadió que ya se apreciaban "grietas" en varias ventanas. "En cuanto al mástil de la bandera, quedan partes sin pintar de negro", detalló.

"Barrera que no existe"

Otro sargento de la Guardia Civil, que también estuvo destinado Cocentaina, indicó que unas de las obras que se facturó incluía la retirada de una barrera con martillo eléctrico, algo que era "imposible que se acometiera" porque el cuartel no tenía barrera. Respecto a la partida correspondiente a la "colocación de dos puertas de acceso a minusválidos", apuntó que no se había instalado ninguna en el tiempo que estuvo allí destinado. Y señaló que tampoco se había realizado el trabajo de pintura facturad

Las pesquisas del SAI ha desvelado que el empresario pagó alojamientos en hoteles de lujo en Cádiz y Lanzarote y viajes a esta isla canaria, a Milán y Cardiff a Vázquez Jarava y a su extensa familia (que en algunas ocasiones incluía suegra, yerno, sobrino y nieta) así como parte de los 15.505 euros que costó la cubierta de la piscina de su casa en un pueblo de Madrid, además de considerar "de origen desconocido" 45.700 euros de los 395.000 que el alto mando pagó por la casa que se compró en noviembre de 2016 en el paseo marítimo de Cádiz.