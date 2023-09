Jaume Asens, interlocutor designado por Sumar para negociar con los partidos independentistas, ha admitido que la reunión que mantuvo este lunes Yolanda Díaz con Carles Puigdemont fue a petición de Junts y ha defendido que se trataba de un "paso necesario", advirtiendo también que el sí de esta formación está más cerca después del encuentro.

El dirigente de los comuns, que también acudió a la reunión en Bruselas, aseguró este lunes noche en la Cadena Ser que se trata de "un gesto útil, de distinción, de reconocimiento. Un paso necesario". El dirigente relató la buena sintonía que se ha producido en las últimas semanas con esta formación, con la que se está "construyendo una relación de confianza", y era necesario ir más allá.

Así, aprovechó para censurar al PP por las reuniones que también también mantendrá con Junts para la investidura de Alberto Núéz Feijóo. "Nos parece un ejercicio de hipocresía y de cinismo criticar lo que también hacen ellos. Cuando negocias con un partido no tiene sentido que vetes al líder de ese partido", defendió.

Asens reconoció que "la petición es por parte de Junts, pero hay voluntad de mutuo reconocimiento". "A nosotros nos parece bien y por eso digo que es [una propuesta] conjunta, porque hay una voluntad de establecer un perímetro, un cambio de juego en base a la confianza", abundó.

Más cerca del sí de Junts

Preguntado por si la reunión hace que esté más cerca el sí de Junts a la investidura, Asens se mostró convencido: "Yo creo que sí, creo que gestos como estos en política son más impotantes" que nunca, defendió, tras "años" donde "el centro de gavedad el conflico ha sido en los tribunales". "Una democacia madura, fuerte es la que resuelve sus conflictos dialogando, en ese marco y en ese conexto era un paso necesario para normalizar una relación que viene de lejos".

Sin revelar el contenido de la reunión, que duró casi tres horas, Asens sí aseguró haber "hablado de muchas cosas" y admitió que en el ámbito de la "cuestión territorial", Junts puso sobre la mesa "su reivindicación histórica de referéndum". Además, se trató la cuestión social, donde Asens aseguró que existían "muchas coincidencias". "Nos ha sorprendido porque incluso Junts en algunas cosas se sitúa a la izquierda del PSOE".

El dirigente catalán también constató que no han vuelto a existir contactos entre Junts y el PSOE después de las negociaciones para conformar la Mesa del Congreso que hizo presidenta a Francina Armengol. "No ha habido más reuniones", aseguró. "El PSOE no ha movido ficha", continuó, antes de llamar a los socialistas a "negociar seiamente sobre los contenidos que nos tienen que llevar a una sesión de investidura".