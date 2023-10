La derivación a la Península de los migrantes llegados a Canarias está causando el primer gran choque de gestión entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP desde las elecciones autonómicas. Los populares se quejan de falta de información por parte del Ejecutivo en funciones y una coordinación deficiente. La espita la abrió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al criticar este jueves que, “con nocturnidad”, el Gobierno de España esté repartiendo a los migrantes en instalaciones distribuidas por diferentes territorios para “quitárselos de encima”. Otros presidentes populares, como la extremeña María Guardiola, siguieron su estela denunciando la “descoordinación” en este proceso para atajar lo que ya se asume como una “crisis migratoria” tras la oleada de cayucos llegados a las costas canarias durante las últimas semanas.

Desde el ministerio de Seguridad Social, encargado de los traslados, se quejan por su parte de falta de colaboración de las comunidades gobernadas por el PP y llaman la atención sobre el contraste de actitud a la hora de afrontar esta crisis y la de los refugiados, cuyo protocolo de avisos para abrir recursos es similar. Con todo, subrayan que la dimensión de ambas crisis no es comparable. Como ha matizado el ministro José Luis Escrivá, el "esfuerzo" con Ucrania fue mayor tanto en número como en permanencia. Los traslados hasta el momento se cifran entorno a los 5.000 migrantes, mientras que las protecciones temporales a ucranianos se acercan a las 200.000. Fuentes de la Moncloa especifican que en cuanto los delegados de Gobierno reciben la información sobre los procesos de derivación se ponen en contacto con la administración autonómica y local de turno para coordinar el operativo. Niegan así falta de información o coordinación.

Desde una óptica más política, otras fuentes del Gobierno cargan contra lo que consideran una “irresponsabilidad” de los presidentes populares. El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con las competencias de migración, llamaba la atención en la red social X, antes Twitter, sobre que la Junta de Extremadura “confirmaba” hace una semana que los traslados de migrantes desde Canarias “se hacían en colaboración” con su departamento. Sin embargo, “una vez que Isabel Díaz Ayuso se lanza a usar políticamente este crítico asunto, María Guardiola se rectifica y habla de ‘descoordinación’”.

Los socialistas están dejando entrever, por otra parte, su acusación sobre que detrás de la falta de colaboración había actitudes contrarias a los migrantes por su origen subsahariano. “No aticen las llamadas al odio”, replicaba también Escrivá a través de Twitter en referencia a unas declaraciones del diputado del PP Rafael Hernando. En la misma red social había criticado que “el gobierno Sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena 358 han sido alojadas en un hotel del Toyo en Almería Avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos”.

Escrivá ha lamentado este jueves en declaraciones a los medios que "desafortunadamente se está intentando hacer una utilización xenófoba y oportunista desde determinadas terminales. Vox empuja a Vox y Ayuso a sus compañeros". Con todo, ha llamado a la "tranquilidad" y ha asegurado que el Gobierno está preparado para dar acogida a los migrantes llegados a Canarias.

Denuncia por delitos de odio

El PSOE denunciará ante la Fiscalía por delitos de odio al concejal del PP de Torrox (Málaga) que comparó a migrantes con animales. Así lo anunciaba esta mañana la portavoz del PSOE en Torrox y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez. El concejal popular, que ya se disculpó por sus palabras, se quejaba de que "como no les pongan una marca como a los animales que les ponen una pulserita... no se cómo van a poner un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes". Asimismo, para justificar la necesidad de “control”, aseguró que en Canarias "ya hay tifus".

“Cualquier partido democrático no tardaría ni un segundo en cesar a cualquier miembro de su organización por unas declaraciones tan deleznables, racistas y xenófobas”, se ha quejado la diputada socialista. En la misma línea, concluía que “esta es una forma más del Partido Popular utilizando esta crisis migratoria, para ir contra el gobierno de Pedro Sánchez, sin ningún tipo de escrúpulos”.

Mando único

El Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria en coalición con el PP, mantiene otro choque con el Ejecutivo en funciones por no activar un mando único para gestionar esta crisis. Fue una de las demandas que puso sobre la mesa la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, en su reunión con Pedro Sánchez en roda de contactos para la investidura. Entonces, el presidente del Gobierno le transmitió su interés en este asunto, pero a día de hoy sigue sin avances.

"El ministro Fernando Grande-Marlaska entiende que esa figura existe, a través de un mando de Interior. No es lo que pedimos, esa figura no puede coordinar a distintos ministerios", indican fuentes próximas a la diputada de Coalición Canaria. Desde el departamento de Grande-Marlaska explican que lo que entienden como mando único es un teniente general de la Guardia Civil, pero que entre sus funciones no está la de gestionar las derivaciones de migrantes a la Península. Cuando hay varios ministerios implicados en la gestión de un asunto, como en este caso Seguridad Social, Interior, Defensa y Exteriores el ministerio de la Presidencia suele celebrar reuniones coordinación con los responsables de todos los departamentos. Un formato en el que tampoco tendría presencia el Gobierno de Canarias.