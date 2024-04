La Alcaldesa de un municipio de Asturias tras el escándalo de las llamadas a servicios de citas sexuales desde un móvil municipal: "Es un shock"

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña (IPÑ), abrió este jueves por la mañana un expediente informativo para determinar si se realizaron llamadas a teléfonos de citas desde un móvil municipal y, llegado el caso, "depurar responsabilidades" sobre un asunto que ya se ha cobrado la dimisión del concejal de Urbanismo, Pelayo Suárez Colunga, a quien una denuncia anónima distribuida por correo electrónico vincula directamente con el caso. La regidora, que se reconoce "en shock", tuvo conocimiento del asunto durante la tarde del pasado miércoles y decidió convocar entonces una reunión de urgencia con Suárez y otros miembros del gobierno municipal de Independientes por Noreña (IPÑ). El edil anunció en ese encuentro una dimisión que Antuña aceptó y que ya se ha hecho efectiva.

Este diario ha tratado infructuosamente de contactar con Pelayo Suárez. La víspera no aclaró si él había sido el autor de las llamadas a los servicios sexuales y de relax, pero sí se refirió a que lleva tiempo sometido a "presiones" derivadas de su actividad política, incluyendo daños a su vehículo particular. La Alcaldesa confirmó este jueves que el ya exconcejal "está siendo vilipendiado", pero, al menos hasta que se resuelva el expediente informativo, evita relacionar esos problemas con el caso de las llamadas. "No quiero que se me tergiverse, ni que se crea que estoy defendiendo a nadie, pero toda Noreña sabe lo que hay", subraya la regidora.

Ana González, teniente de alcalde, también prefiere ser cauta a la espera de las conclusiones de la investigación interna encargada por la regidora, pero coincide en el hostigamiento que habría venido sufriendo Suárez, concejal de IPÑ desde hace nueve años, así como su entorno más cercano. "Le han rayado el coche, le han tirado basura a su finca y le han insultado", asegura la "número dos" de Amparo Antuña, quien denuncia que este acoso se extiende a otros miembros del equipo de gobierno. "Parece que a algunos les molesta que en Noreña gobierne IPÑ, pero es algo que personalmente me hace más fuerte", subraya.

Una vez confirmada la dimisión del hasta ahora concejal de Urbanismo, se da la circunstancia de que al correr la lista el sustituto debería ser su hermano, Alejandro Suárez, quien ya fue edil con Amparo Antuña durante el anterior mandato municipal. "Hemos hablado con él y quedó en decidir en los próximos días si acepta el cargo", señala González.

Los hermanos Suárez Colunga se iniciaron juntos en la política municipal hace algo más de quince años, haciéndose cargo de la dirección de las Nuevas Generaciones del PP en Noreña. Alejandro, como presidente. Pelayo, de secretario general. Ya en IPÑ y como responsable de Obras y Urbanismo, el recién dimitido concejal tuvo que hacer frente en los últimos años a dos denuncias por prevaricación, saliendo absuelto de ambos procesos.

Casi al mismo tiempo que la Alcaldesa anunciaba su decisión de iniciar una investigación interna para determinar el uso que se le ha dado al teléfono móvil, el PSOE emitía un comunicado en el que asegura haber tenido "conocimiento de un mail en el que se atribuye el uso y consulta de servicios impropios" al ya exconcejal, "con el agravante de ser realizados mediante la utilización de dispositivos de comunicación corporativos". "Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Alcaldesa y del propio aludido e involucrado", añaden los socialistas de la Villa Condal en una nota firmada por su secretario general y portavoz municipal, Manuel Riera Baragaño, para quien "esta situación, unida a otras de fechas pasadas, dan como resultado la decisión adoptada" por parte del concejal de Urbanismo de presentar la dimisión.

"Como agrupación y grupo municipal socialista en la oposición en el Ayuntamiento de Noreña queremos conocer todo el entramado y los hechos que puedan existir detrás de estos asuntos", añade el comunicado. Desde el PSOE se "ruega" al gobierno de Amparo Antuña "la máxima transparencia en las investigaciones anunciadas y que se tomen el tiempo necesario, pero que no se prolonguen sine die, permitiendo el esclarecimiento de los hechos y que se establezcan las conclusiones que permitan poner claridad en todo este entramado, junto con la depuración de las responsabilidades políticas que pudieran derivarse, independientemente de las legales".

La Alcaldesa asegura que el contenido de la denuncia y la dimisión de Pelayo Suárez, uno de sus más estrechos colaboradores desde que IPÑ accedió al gobierno de Noreña tras las elecciones municipales de 2015, le han supuesto una "gran sorpresa". Sin embargo, insiste en que su intención con el expediente de investigación que ha abierto es llegar "al fondo" del asunto y garantiza que, si así lo determinasen las conclusiones, "se depurarán todas las responsabilidades".