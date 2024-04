Montoro recibió "información reservada" de los problemas fiscales de los Pujol desde al menos 2014

Mientras Cristóbal Montoro estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, tenía a su disposición una de las informaciones más jugosas con las que se puede contar, tanto de aliados como de rivales, sin necesidad de poner en marcha operación Cataluña alguna. El que fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy recibía puntualmente "información reservada" de los asuntos de relevancia de la Agencia Tributaria, entre los que, como no podía ser de otra forma, se encontraban los que afectaban a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, de los que su jefe de gabinete le daba cuenta puntual de cualquier novedad.

Correos electrónicos obrantes en la causa abierta por el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, sobre las presuntas irregularidades que podría haber cometido el bufete creado por Cristóbal Montoro en 2006, Equipo Económico, consultados por este diario, demuestran que el ministro era informado desde el primer minuto de las novedades que se producían en el frente judicial que tenía abierto la familia del expresidente catalán. En un mail fechado el 11 de septiembre de 2014, Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro, le hace una relación de las causas de los Pujol.

Recreación de un correo electrónico de 17 de noviembre de 2014 de Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro. / / NACHO GARCÍA

Lo que puede ser una práctica habitual en los gabinetes ministeriales, en los que se informa al ministro de los asuntos de actualidad, especialmente de aquellos por los que pueden preguntarles los medios, deja de serlo en el segundo punto del correo electrónico, que dice textualmente: "El caso de las ITVs en el que está vigilancia aduanera como policía judicial y en el que nos acaba de entrar una solicitud de auxilio judicial que estamos tramitando ahora".

La solicitud de auxilio judicial, procedente de un juez o magistrado, se conoce porque Vigilancia Aduanera está actuando como policía judicial, lo que hace que sea cuando menos discutible que el ministro esté informado con ese detalle de procedimientos judiciales en marcha. El mensaje continúa con la previsión de lo que puede pasar en el procedimiento: "Parece ser que de ahí saldrán más delitos, no sabemos si fiscales, y que se complicará la trama con más imputados (al margen del imputado, y no tienen por qué ser más de la familia)".

En el correo se advierte a Montoro de que él ya conoce dos de las cuatro causas que están abiertas. Se trata del propio caso de las ITV, por el que renunció a su carrera política Oriol Pujol, en el que está personada Vigilancia Aduanera, y del abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 por la denuncia de Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, por el dinero en efectivo que trasladaron a Andorra y que dio origen al conocido como caso Pujol.

Una de las otras dos causas de las que desde la Agencia Tributaria se informa a Martínez Rico, para que a su vez se lo comunique al ministro Montoro, es la que se abrió contra la familia en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, a raíz de una querella de Manos Limpias, que con el tiempo se remitió a la Audiencia Nacional y se sumó a la abierta por la denuncia de Álvarez en el caso Pujol.

Interés en personarse

Respecto a la todavía causa del juzgado 31 de Barcelona, el jefe de gabinete informa al ministro de que "este juzgado ha hecho requerimientos al Banco de Madrid y de ahí salieron las filtraciones de este fin de semana de que la mujer y las hijas de Jordi obtuvieron devoluciones de IRPF. Parece ser que este juzgado está muy activo y que la fiscalía lo ve con buenos ojos".

Recreación de correo electrónico de 11 de septiembre de 2014 enviado por Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro / / NACHO GARCÍA

A partir de ahí se queja de que no se les ha consultado, "ni requerido, ni comunicado que puede haber delito, ni informado ni contactado" con su "delegado especial en Cataluña". "Absolutamene todo lo sabemos por prensa y nada más. No conocemos la denuncia y no sabemos ni lo que están investigando. Imposible personarse", añade.

Por prensa también supieron de "la denuncia de Podemos contra toda la familia presentada en la Audiencia Nacional y que por turno le ha tocado al juez Pedraz; sobre esta al parecer no se ha pronunciado el juez ni archivándola ni admitiéndola a trámite. Parece ser que el juez está de vacaciones esta semana. Todo por prensa no sabemos nada de nada en este tampoco". Se trata de la querella que dio origen al procedimiento seguido contra Oleguer Pujol por Drago Capital, archivado recientemente.

Los correos también demuestran que era práctica habitual en el Ministerio de Hacienda de Montoro el estar informado de los procedimientos judiciales en los que la Agencia está llamada como auxilio judicial, una información que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción considera "reservada". En uno del 17 de noviembre de 2014, Martínez Rico informa a Montoro de que el viernes anterior "llegó una solicitud del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional pidiendo información de muchísimos contribuyentes -personas físicas y jurídicas entre las que está Oleguer Pujol Ferrusola- al tiempo que recaba auxilio judicial. Ya lo tiene el Departamento de Inspección para tramitación, pero os lo adelanto para vuestro conocimiento".

Imputado en Andorra

Se trata de la información que el entonces asesor del Ministerio de Hacienda Rogelio Menéndez, hermano del entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, le hacía llegar al jefe de gabinete. Con ello Montoro estaba en posesión de datos que le daban un margen de maniobra político importante, puesto que le permitía controlar no solo los problemas fiscales, sino también los que podían darse en los juzgados.

Se da la circunstancia de que Cristóbal Montoro está imputado junto al expresidente Mariano Rajoy y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en un procedimiento abierto en Andorra por supuestas coacciones a la Banca Privada d'Andorra para obtener información bancaria de políticos catalanes y, en concreto, sobre los Pujol.