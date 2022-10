La espera ya está llegando a su fin. Este sábado en la plaza del Pilar tendrá lugar el pregón de las Fiestas del Pilar 2022 con el que se dará el pistoletazo de salida a nueve días llenos de festejos, actividades culturales y eventos. Dentro de la programación para estas fiestas, la música es la gran protagonista. Con más de diez escenarios ubicados en los distintos barrios de la capital aragonesa, cantantes, grupos y orquestas harán vibrar y disfrutar a todo aquel que decida pasarse a presenciar cualquier de los conciertos programados para estas fiestas. Algunos de estos llevan semanas con el cartel de 'no hay entradas' mientras que para otros todavía se pueden adquirir.

Conciertos en Espacio Zity

El Espacio Zity volverá a ser uno de los puntos clave para disfrutar de la música durante estas fiestas. Por los diversos escenarios de este espacio, pasarán numerosos artistas y grupos musícales que harán bailar a zaragozanos y visitantes. Los abonos, tanto generales como de noche, se agotaron el pasado mes de septiembre y para depende que conciertos no quedan entradas. Melendi colgó el cartel de todo vendido hace apenas dos semanas. El cantante asturiano volverá a actuar en Zaragoza donde cantará su álbum, 'Like y Cicatrices', el próximo 7 de octubre.

El día del pregón, la música de los 90 será la protagonista en el espacio situado en Valdespartera. Una cita para la que se han acabado ya todas las entradas. El grupo burgalés La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) actuará un día después. Los amantes y seguidores de esta orquesta están de suerte ya que todavía se pueden adquirir entradas para su actuación del 9 de octubre. Algo parecido pasa con el dúo madrileño, Natos y Waor, que todavía no ha vendido todos sus pases para el 10 de octubre.

Tras anunciar su separación a comienzos de año, la banda Izal ha vendido todas sus entradas para el concierto del próximo 11 de octubre. Otra despedida, tendrá lugar el próximo jueves día 13, cuando el festival de música hard 'Rave In The River' pondrá punto final a su trayectoria de trece años. Los últimos días de las Fiestas del Pilar 2022 actuará la cantante Bad Gyal que con canciones como 'Fiebre' o 'Alocao' pondrá a bailar a todo el recinto. Una cita para la que no quedan entradas desde hace semanas.

Auditorio

El Auditorio de Zaragoza también cuenta con una programación musical para estas fiestas. El grupo aragonés, Ixo Rai!, dará un concierto el próximo 7 de octubre. Camela y Dire Straits Brothers in Band son otros de los conciertos programados en la Sala Multiusos para los que todavía se pueden adquirir entradas.

Pabellón Príncipe Felipe

El cartel de conciertos del Príncipe Felipe está protagonizado por los principales artistas del panorama español. El cantautor Manolo García volverá a actuar en Zaragoza el 7 de octubre. Una cita para la que todavía quedan algunas entradas a 41,80 euros. Además, este sábado llegará el turno del tributo a la banda inglesa Queen: 'God Save the Queen'. Por el escenario de Cesáreo Alierta también pasarán Estopa, Dani Martín y Joan Manuel Serrat que ofrecerá dos conciertos los días 12 y 13. Las entradas para estos tres conciertos llevan semanas agotadas.

Jardín de Invierno

Después de la positiva respuesta de público del año pasado, el escenario del Jardín de Invierno de Zaragoza volverá a convertirse en una de las sedes principales de la programación de estas Fiestas del Pilar. La cantante francesa Madeleine Peyroux, teloneada por la banda zaragozana Gancho Drom, abrirá el ciclo de conciertos del nuevo emplazamiento. Una cita para la que todavía pueden adquirirse entradas, al igual que para el de la cantautora Zahara, que actuará allí el 13 de octubre.

La artista nacional, Macy Gray, traerá a Zaragoza el más puro R&B y neo soul. Una cita para la que todavía quedan entradas al precio de 10 euros. El cantante brasileño, Toquinho, cerrará las actuaciones del Jardín de Invierno.