Elevar la jota desde distintas generaciones

La jota vivirá este sábado uno de sus días más especiales. A partir de las 21.00 horas, todas las miradas irán dirigidas a Sara Caballero, José Miguel Pamplona, Sara Moreno y Diego de Pablo, los cuatro portavoces encargados de pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar, escrito por José Luis Melero, en representación de la jota aragonesa.

Sara Caballero es bailadora y pertenece a la Mesa Sectorial de la Jota. Aunque admite que alguna vez había "fantaseado" son subir al balcón, nunca imaginó que lo haría con algo "vinculado a la jota". "Toda mi familia es peñista, y cuando bajas la calle Alfonso siempre piensas en cómo sería vivirlo desde el balcón. De hecho, siempre nos apuntábamos a todos los sorteos de entradas para poder subir", recuerda. Por ello, afirma que como zaragozana es un "orgullo" ser pregonera. "Para mí, Zaragoza es la mejor ciudad del mundo, me siento muy identificada", sentencia Caballero. En cuanto a la jota, la bailadora subraya que para ella "es una forma de vivir que he mamado en casa. Es un tesoro que se puede usar como medio transformador de la sociedad".

José Miguel Pamplona, por su parte, pertenece a la Academia del Folclore y la Jota. Retirado desde 2013, asevera que, además del "orgullo personal", leer el pregón va a ser "un honor y una satisfacción inmensa". "Cuando me llamó Carmelo Artiaga –presidente de la academia– no me lo creía. En ningún momento pensé que pensarían en mi", señala. Con todo, el jotero reconoce que son sus alumnos los que "están más contentos". Pamplona se inició en la jota a los seis años, por influencia paterna, y desde principios de los 90 se convirtió en su "modo de sustento". Por todas estas razones, representarla desde el balcón del ayuntamiento se convierte, "quieras o no", en "una responsabilidad".

La jota, en definitiva, atraviesa un buen momento que no entiende de edades, tal y como quedará patente en estas Fiestas del Pilar. Diego de Pablo y Sara Blanco, de 13 y 15 años, completarán el cuarteto de representantes de la jota aragonesa sobre el balcón del ayuntamiento. Diego es cantante y, aunque reconoce que está "con muchos nervios", no le tiembla el pulso a la hora de asegurar que, llegado el caso, "si me dicen de cantar, cantaré". Sara, en cambio, lleva bailando desde los cuatro años y se muestra muy ilusionada. Aunque, eso sí, reconoce que cuando le llamó su madre para darle la noticia no se lo creía: "Me quedé flipando, pensaba que era una broma".

En cualquier caso, en lo que todos coinciden es en que este pregón puede ser un gran apoyo para la candidatura de la jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cual será oficial el próximo 25 de octubre. "Siempre hemos pensado que la jota aragonesa debería estar más defendida y respetada, es algo primordial", expone José Miguel Pamplona. Su compañera de pregón, Sara Caballero, opina de forma similar: "Creo que esta candidatura es el revulsivo que necesita la jota".