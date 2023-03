Nicola Porro, subdirector del diario 'Il Giornale', ha provocado este fin de semana una monumental polémica que aún no amaina. El periodista del rotativo de derechas publicó un vídeo en el que se puede ver a la primera ministra Giorgia Meloni y Matteo Salvini, ministro y líder de la Liga, cantando una canción sobre una migrante ahogada días después del naufragio de una patera frente a la costa de Steccato di Cutro, en Calabria, con decenas de muertos. El asunto ha acabado en las páginas de los principales diarios italianos y en la prensa internacional, que se hicieron eco de las numerosas críticas que el Gobierno italiano está recibiendo en momentos en los que todavía se buscan en el mar los cuerpos de algunos de los migrantes ahogados.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini cantano “La canzone di Marinella” di Fabrizio De André alla festa per i 50 anni del leghista. (Video di Nicola Porro) pic.twitter.com/Mmv2eMb8eC — Giacomo Salvini (@salvini_giacomo) 10 de marzo de 2023

Porro ha justificado la decisión de difundir el vídeo con un artículo no exento de lenguaje vulgar y colgado en su página web. Según ha escrito, la intención era mostrar que Salvini y Meloni tienen una buena relación y que el actual Ejecutivo no se tambalea, como algunos han escrito en las últimas semanas. "Lo he publicado para (…) mostrar que todas las gilipolleces que escriben los diarios en estos días, sobre supuestos malhumores dentro del Gobierno, son completamente inventadas", afirmó.

Porro ha puesto como ejemplo el artículo de Stefano Cappellini, periodista de 'La Repubblica', que habló del "karaoke de la vergüenza", un resumen de los hechos que también ha circulado por las redes sociales y en medios de otros países. "¿Se dan cuenta qué carajo dicen estos? Primero dan a entender que el Gobierno es responsable por la tragedia de Cutro. (...) Luego les culpan por no haber hecho lo suficiente con las familias de las víctimas. Finalmente, consideran escandaloso que el ministro de Infraestructuras y Transportes festeje su cumpleaños número 50", ha añadido.

Ruptura cultural

La cuestión es que algunos han considerado esta reacción incluso más interesante que el vídeo en sí. Y esto porque refleja una diferente escala de prioridades, pero también porque constituye una quiebra en la imagen de moderación que Meloni y sus aliados han querido transmitir al mundo desde que en septiembre pasado la ultraderechista ganó las elecciones en el país transalpino.

La reacción también esconde batallas culturales, ya que es una respuesta a la indignación que expresaron la oposición, diversos artistas e intelectuales al oír que Salvini y Meloni cantaban 'La Canzone di Marinella' del antifascista y anarquista Fabrizio de Andrè. "Tal vez no lo sepan pero esa canción se inspira en la historia de una adolescente de 16 años cuyo cadáver fue encontrado en 1953 en el río Tanaro (noroeste de Italia). Felicitaciones, sensibles", ha comentado Paolo Berizzi, el periodista de 'La Repubblica'.

"Los dos cristianos Meloni y Salvini no van a Cutro a rezar delante de los ataúdes (de los migrantes fallecidos), pero van a Cutro sin quererlas ver y luego por la noche cantan en un karaoke en el cumpleaños de Salvini", criticó la actriz, bloguera y escritora Selvaggia Lucarelli, al comentar la decisión de Meloni de celebrar la semana pasada un Ejecutivo cerca del lugar de la tragedia sin acudir al sitio en el que se habían colocado los féretros de los fallecidos. "Inhumanidad, cinismo, improvisación y crueldad: este Gobierno lo explicó en unos pocos gestos. Qué vergüenza...", coincidió Simona Malpezzi, del Partido Democrático (PD).