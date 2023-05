La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha advertido este viernes que si el Congreso no aborda el límite de la deuda antes del cinco de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no tendrá fondos suficientes para pagar todas las obligaciones de la nación en su totalidad y a tiempo. "En base a los datos disponibles más recientes, estimamos que el Tesoro no tendrá recursos suficientes para cumplir con las obligaciones del Gobierno si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes del cinco de junio", ha escrito en una carta dirigida al presidente de la Cámara Kevin McCarthy y a otros líderes del congreso que ha recogido la CNN.

Esta misma semana Yellen había advertido que la llamada 'fecha X', que es cuando ya el país no pueda cumplir con sus deudas, llegaría a principios de junio, incluso llegó a decir que podría ser el uno de junio, pero ya avisó de que intentaría dar una fecha más exacta. Algunos republicanos en el Congreso han estado cuestionando las proyecciones de Yellen, particularmente las de la posible fecha límite del uno de junio, diciendo que debería ser más transparente en sus pronósticos.