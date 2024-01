La crisis desatada en el mar Rojo tras la oleada de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra los buques mercantes que atraviesan la zona, en respuesta a los ataques israelíes en Gaza, podría pasar factura a la economía europea. Aunque de momento no hay señales en esa dirección, el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, ha abogado este lunes por mantenerse vigilantes y "monitorizar" la situación ante las posibles repercusiones de los ataques sobre la evolución de los precios de la energía y la inflación.

"Hemos empezado el año con crecimiento moderado, algunas buenas noticias en el mercado laboral, pero preocupaciones crecientes por los riesgos a la baja provocados por las tensiones geopolíticas y especialmente (por) lo que está ocurriendo en el mar Rojo", ha explicado el italiano a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se celebra este lunes en Bruselas. Por ahora, no obstante, los riesgos no parecen haberse materializado. "Por el momento, aparentemente, no está creando consecuencias en los precios de la energía y la inflación, pero creemos que debería ser monitorizado muy de cerca porque estas consecuencias podrían materializarse en las próximas semanas", ha advertido.

La situación preocupa no solo en Bruselas, también en otras capitales europeas. "Estamos siguiendo sin ninguna duda las evoluciones en la crisis del mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores, relacionados con los precios de los fletes, posibles perturbaciones en cadenas de suministros", ha apuntado Carlos Cuerpo a su llegada a la reunión del Eurogrupo, la primera a la que asiste en calidad de ministros de economía de España. "Tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro y de precios", ha añadido sobre una crisis que ya ha empezado a tener consecuencias en el flujo comercial.

Cuellos de botella inflacionarios

De hecho, según un reciente informe del Banco Mundial los recientes ataques y la perturbación de las rutas marítimas estaría "erosionando" las cadenas de suministro y aumentando la probabilidad de crear cuellos de botella inflacionarios. Además, en un entorno de conflictos en aumento, el suministro de energía también podría verse sustancialmente afectado lo que provocaría un aumento en los precios de la energía", añadía el organismo internacional apuntando a posibles efectos indirectos en los precios de otras materias primas y más incertidumbre geopolítica.

Paralelamente, la Unión Europea continúa trabajando en los preparativos de una nueva misión naval propuesta por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y destinada a restaurar la seguridad y la estabilidad de la navegación en el mar Rojo. "Lo que los hutíes están haciendo en el mar Rojo es absolutamente ilegal y (va) contra la ley internacional. Va contra la libertad de navegación y contra la seguridad marítima. Los ataques están completamente injustificados", ha recordado este lunes Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea que ha señalado que la decisión de la misión corresponde a los gobiernos. Stano no ha ahondado en los países que podrían participar en la misión aunque ha recordado que hay países europeos que ya participan en la operación Guardián de la prosperidad liderada por Estados Unidos como Países Bajos, Alemania o Dinamarca.