La Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña ha galardonado a la periodista gallurana Rosa Mar Cervantes en la categoría Buenas Prácticas en Radio, en los premios de Comunicación No Sexista, por el programa que presenta y dirige Con ellas, mujeres que cuentan, que se emite en RNE- Radio 5.

El programa, idea original e íntegramente diseñado y realizado por Rosa Mar Cervantes, lleva dos años en antena y continúa su emisión en RNE–Radio 5 a nivel nacional. En él, la gallurana sigue rompiendo estereotipos y contribuyendo a la difusión de la capacidad de proyección de muchas mujeres, habiendo entrevistado ya, entre otras, a Susana Malón (gallurana), física astrónoma y divulgadora científica; Belén Franch, científica y profesora en la Universidad de Valencia y de Maryland desde donde trabaja con la NASA; a Vanesa Miguel, sargento primero; o a Lorena García, primera árbitra femenina en la liga Asobal.

El programa nació con pretensión pedagógica para divulgar la importancia que tiene que las mujeres, desde niñas, conozcan que puedan hacer lo que ellas elijan, creando referentes femeninos. Tal y como explica Rosa Mar Cervantes, el programa «ofrece la posibilidad de dar visibilidad mediante la experiencia de otras mujeres, que las niñas pueden hacer lo que les apetezca, que elijan lo que quieran hacer sin estar condicionadas por su sexo».

«Mediante el programa», añade «tenemos la posibilidad de enseñar que las niñas, las mujeres jóvenes, pueden y deben tener independencia económica valiéndose por sí mismas, evitando que los micro-machismos avancen y condicionen a las mujeres».

El galardón ha pillado por sorpresa a la periodista que indica que «como no lo presenté a concurso, no lo esperaba, por lo que cuando me llamaron y me dijeron que había sido premiada la verdad es que fue una gran sorpresa y una gran alegría».

El premio se entregó el 30 de noviembre en un acto en La CIBA, Espacio de Recursos para Mujeres innovación y Economía Feminista en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), compartiendo escenario ente otras periodistas premiadas como Maruja Torres.