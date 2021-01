Los interinos: "Después de 15 años tenemos que hacer un examen en el que no cuentan nuestros méritos"

Los interinos han dicho basta. Este jueves había convocadas en toda España concentraciones frente a las sedes de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno para protestar por la situación de los trabajadores temporales de la administración pública, que después de muchos años trabajando para el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, denuncian que van a ser cesados para convocar oposiciones en las que sus méritos y su experiencia no se tendrán en cuenta.

“Llevo 15 años y hasta ahora tampoco me han dado la opción de hacer una oposición. La última, cuando entré, fue en el 2005 y ahora, todo este tiempo después, es cuando sacan un examen cuando mi situación ahora es diferente. Con una casa y trabajando no nos podemos preparar el examen”, explicaba esta mañana Nuria Rivas, que trabaja para el ayuntamiento de la capital aragonesa. Ella fue una de las decenas de personas que se han manifestado este jueves en Zaragoza. El tiempo acumulado hasta ahora en el puesto no le servirá de nada y competirá con personas más jóvenes que pueden dedicar más rato al estudio. Las marchas estaban organizadas por el movimiento Mi15F.

El problema viene de lejos. España ha sido siempre uno de los países europeos con una mayor tasa de interinidad en el sector público a pesar de que Europa desde finales de los años 90 estableció límites. Asimismo, en marzo del año pasado, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconocía el abuso por parte de las administraciones españolas con la figura de los interinos. Así, basándose en esta sentencia, los trabajadores temporales públicos reclaman que sus puestos se conviertan en fijos, “como pasa en el sector privado”. “En Mercadona si te contratan y estás dos años te tienen que hacer indefinido, ¿por qué no pasa lo mismo en la administración?”, se preguntaba otro de los manifestantes, Alberto Sanz.

En España, según datos de este movimiento, existen unos 800.000 interinos cuyos puestos peligrarían ahora por la regularización que se está llevando a cabo en todo el país. La solución al problema de la elevada tasa de interinidad pasa, según denuncian los trabajadores temporales, por convocar oposiciones en las que sus méritos no se tengan en cuenta, por lo que se están cesando a muchos profesionales que llevan, en su mayoría, más de 10 años trabajando en sus puestos. “Queremos la ‘fijeza’ (sic)”, pedían en la mañana este jueves megáfono en mano.

Ignacio Madorrán es uno de los representantes del movimiento y esta mañana explicaba que la interinidad afecta a todos los sectores de la administración. “En Urgencias, el 90% son interinos y en la Educación la tasa también es muy alta”, decía. Tras la concentración del jueves, el Mi15F había pedido reunirse con la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, pero esta no les ha recibido. A cambio, ha estado con ellos el secretario de la Delegación, Luis Roldán, “quien anteriormente fuera Director General de la Función Pública”.